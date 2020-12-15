Павел Глоба дал точный прогноз на третью неделю декабря 2020 года

Согласно прогнозу, вторая половина декабря начнется для многих не с самой позитивной ноты, но в целом это будет благоприятное время, в которое можно преуспеть как в любви, так и в работе, в делах.

Согласно прогнозу, вторая половина декабря начнется для многих не с самой позитивной ноты, но в целом это будет благоприятное время, в которое можно преуспеть как в любви, так и в работе, в делах

Гороскоп от самого известного и уважаемого астролога поможет вам прожить неделю правильно. Старайтесь не обходить стороной рекомендации Павла Глобы, чтобы оставаться на полосе удачи.

Согласно прогнозу, вторая половина декабря начнется для многих не с самой позитивной ноты, но в целом это будет благоприятное время, в которое можно преуспеть как в любви, так и в работе, в делах.

Овен

Это будет одна из самых благоприятных недель для работы. У Овнов ожидается большой всплеск позитивной энергии, особенно в понедельник, четверг и пятницу. Сильные заговоры на удачу и богатство помогут сделать эти дни еще более продуктивными, яркими. В целом на неделе придется заниматься рутинными домашними делами. Неделя очень хорошо подходит для любовных приключений, встреч и романтики. Лучше остерегаться крупных трат на выходных. Также 19 и 20 числа лучше как можно больше отдыхать. На работе полезными будут командировки, смена направления.

Телец

Не исключено, что звезды заставят выйти на поверхность худшие черты характера Тельцов. Особенно высокой вероятность увидеть это будет 17 декабря. Тем не менее, даже в самый неблагоприятный день Тельцам стоит фокусироваться на обучении, получении новых навыков и знаний. Сейчас нет никакой необходимости в принятии важных решений. Нужно заняться собой. Своей внешность, побаловать себя, особенно в начале недели и в воскресенье. Также полезно будет простить окружающим людям их ошибки. Не нужно таить злобу и думать много о плохом. Позитив — ключ к успеху.

Близнецы

Близнецам стоит обратиться за помощью к обрядам на чистку дома и борьбу с врагами. Дело в том, что общение с людьми будет проходить не самым позитивным образом, даже со второй половинкой станет сложнее находить компромиссы. Не нужно ни с кем спорить — это ни к чему не приведет. На работе лучше быть осторожнее с решениями, особенно в понедельник 14 числа. Не исключено, что Близнецы не смогут договориться и с партнерами, с коллегами. Нужно пока держать язык за зубами и посвящать себя выполнению прямых обязанностей. Павел Глоба советует не давать никому пустых обещаний.

Рак

В любви Раков ожидают некоторые трудности. Может показаться, что отношения переживают не лучшие времена и близки к разрыву, но это совершенно не так. Нужно пока оставить всё как есть и не провоцировать вторую половинку. Одиноким Рака удача также не улыбнется, поэтому лучше сфокусироваться на делах и работе. Покупок лучше избегать, особенно тех, которые приносят в дом одни лишь беды и нищету. Очень благоприятное время для Раков — выходные. В субботу и воскресенье можно заняться домашними делами. Не нужно навязывать никому свои планы.

Лев

Неделя для Львов начнется с позитивной ноты, но ближе к 17 числу энергетика планет и звезд резко изменится в худшую сторону. Это может привести к потере удачи. Вернуть везение в разгар рабочей недели помогут полезные утренние ритуалы. Ни в коем случае Павел Глоба не советует доверять всем подряд. Среди окружающих будет много обманщиков и хитрецов. Для труда время не самое лучшее, а вот в любви наступает благоприятное время для совместных дел и задач. Очень полезно будет заняться чем-то вместе. Можно устроить себе небольшой отпуск.

Дева

Девам стоит научиться быть позитивнее. Оптимистичный настрой с самого утра понедельника будет помогать этим людям обходить стороной неприятности и принимать правильные решения. Нужно заняться завершением тех дел, которые были начаты ранее. Астролог советует не спешить с принятием решений. Эта неделя очень благоприятна для подготовки жилья к новогодним праздникам, совершения покупок. Можно выбрать и купить подарок для близкого человека. Не стоит обходить стороной домашние дела. Они будут важнее всего остального.

Весы

Звезды и планеты помогут Весам раскрыть их главные Зодиакальные достоинства. Особенно актуальным это будет 14, 17 и 18 декабря. Большое значение Павел Глоба советует уделить внешности. Нужно обновить гардероб, сделать новую прическу. Это значительно повысит уверенность Весов в своих силах. Новая внешность и высокий уровень ответственности помогут Весам в поисках новой работы, установлении новых деловых связей. Сейчас благоприятное время для общения с родными и близкими, совместных домашних дел. Одиноким Весам улыбнется удача в любви.

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать, что сбились с правильного пути. Духовные практики и поиски помогут вернуть веру в себя и в будущее. Буддийская медитация поможет узнать свой истинный путь. Астролог советует людям этого Знака не брать деньги в долг, проявлять больше самодостаточности и самостоятельности. Нужно более внимательно планировать дела и не отклоняться от принятого распорядка. Это чревато проблемами. 15, 16 и 20 числа стоит посвятить себя личным делам и проблемам. Лучший отдых будет с друзьями. Длительное уединение не пойдет Скорпионам на пользу.

Стрелец

Стрельцов сложно назвать баловнями судьбы на этой неделе. Им придется чаще принимать важные решений и по возможности действовать самим. Чтобы всё успевать, им понадобится больше энергии. Обрести её помогут три полезных упражнения на каждый день. Повысить доходы поможет инициативность и уверенность в себе. Можно начинать продвигать новые идеи — многие из них будут оценены по достоинству. В трудных ситуациях лучше полагаться лишь на логику и здравый смысл. В любви лучше не форсировать события, наслаждаясь моментом.

Козерог

На этой неделе у Козерогов наступает благоприятное время для борьбы со своими внутренними проблемами. Нужно избавляться от привычек, лишающих счастья. В остальном лучше ничего не менять. Глобальные финансовые и любовные перемены сейчас Козерогам ни к чему. На работе и в бизнесе тоже лучше оставаться в зоне комфорта. Нужно заниматься домашними делами и подготовкой жилища к Новому году. Одиноким Козерогам желательно не думать сейчас про поиски второй половинки. Нужно сосредоточиться на домашних делах.

Водолей

Водолеи входят в список людей, которым легко достаются деньги, но на этой неделе все будет не так уж и радужно. Нужно как можно больше времени посвящать избавлению от долгов. Нужно забыть про прошлые неудачи и проблемы, сфокусировав внимание на завтрашнем дне, а не на дне вчерашнем. Сейчас планеты и звезды на подъеме, поэтому Водолеям удастся вернуть угасшей любви прежнюю силу. Одиноким людям этого Знака можно проявлять активность и надеяться на позитивную ответную реакцию противоположного пола.

Рыбы

Для любовных приключений эта неделя подходит не самым лучшим образом. Павел Глоба советует сфокусироваться на карьерном росте, обучении, бизнесе и финансовых делах. Период прекрасно подходит для избавления от разрушительных мыслей, неуверенности. В любви больше будет везти одиноким Рыбам. Всем, кто находится в отношениях, придется встретиться с неуемным желанием второй половинки руководить процессом, подвергать Рыб критике. На это нужно смотреть как можно проще. Нет никакого смысла в ругани и обидах. Сейчас это лишнее, особенно 14 числа.

Следуйте семи законам и мантрам успеха, чтобы делать свою жизнь лучше день ото дня. Павел Глоба желает вам удачной недели, хорошего настроения и новых возможностей. Оставайтесь собой и не нарушайте обещаний.

Источник: dailyhoro.ru