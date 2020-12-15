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Рассчитал рекомендуемую дозу шампанского на Новый год Минздрав

08:45 15.12.2020 Фото: pixabay
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Игристые вина, к которым относится шампанское, противопоказаны людям с поражениями желудочно-кишечного тракта, печени, психическими заболеваниями и нарушениями центральной нервной системы.

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игристые вина, к которым относится шампанское, противопоказаны людям с поражениями желудочно-кишечного тракта, печени, психическими заболеваниями и нарушениями центральной нервной системы.

Эксперты Министерства здравоохранения назвали оптимальную дозу шампанского, которую можно выпить во время празднования Нового года. Она равняется одному бокалу. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на главного диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна.

По его словам новогодний вечер должен начинаться с хорошего застолья. Тем более, что Новый год для россиян если не главный праздник, то один из них. И жители страны должны его как-то отмечать.

«Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю его праздником добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй все, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя», — рассказал Виктор Тутельян.

Он добавил, что игристые вина, к которым относится шампанское, противопоказаны людям с поражениями желудочно-кишечного тракта, печени, психическими заболеваниями и нарушениями центральной нервной системы. При этом, по его словам, оптимальная доза праздничного напитка – один бокал.

доза новый год шампанское
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