Назвали самую эффективную и доступную маску от коронавируса ученые

Специалисты напомнили, что важно своевременно и правильно менять маску.

Исследователи из США провели сравнительный анализ масок различных типов. Эффективность изделия возрастает, если прижать его к лицу.

Чем лучше маска фиксируется на лице, тем выше её эффективность - речь идёт в том числе об изделиях для медиков. В этой категории лидируют респираторы №95 - 98%, передаёт Eurekalert.

Из доступных бытовых масок наиболее эффективными оказались двухслойные нейлоновые. В зависимости от наличия нетканой вставки они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Этот показатель скромнее (50%) у хлопковых изделий и ещё ниже - у масок из полиэстера.

Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трёхслойные хлопковые - 26,5%.

Специалисты напомнили, что важно своевременно и правильно менять маску. То есть аккуратно снимать после ношения в течение трёх часов и утилизировать, завернув в пакет. Если маска быстро намокла после использования на морозе, её также необходимо выбросить.