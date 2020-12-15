Осторожно, гололед: Какие сюрпризы приготовила погода 15 декабря жителям Бердска

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -9, -14 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -8, -13 °С.
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При прояснениях изморозь.
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