Осторожно, гололед: Какие сюрпризы приготовила погода 15 декабря жителям Бердска

При прояснениях изморозь.

Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -9, -14 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -8, -13 °С.