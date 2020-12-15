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"Это просто абсурд": не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. Читайте ответ Дробинской

11:02 15.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Начмед Бердска Максим Кучеренко заверил, что такой ситуации не могло случиться, пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом сразу ставят на учет и к ним выезжают. И отметил, что в ситуации надо разобраться. Планирует ли Дробинская ответить на вопросы депутатов о проблемах медицины?

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Кабинет неотложной помощи находится слева от детской поликлиники Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 15 декабря, открыл секрет оперштаб в Бердске"Это просто абсурд": не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. Читайте ответ ДробинскойЕщё 849 новостей

Отправляют на анализ на коронавирус через общий вход и не выезжают на дом в поликлинике №2 Бердска, пожаловалась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска Елена (имя изменено). Она две недели была на больничном с пневмонией, а затем заболел ее ребенок 8 лет. У него держалась высокая температура. Педиатр, подозревая коронавирус, направил ребенка на анализ в детскую поликлинику №2. Почему не выехали взять анализ домой медики ковидной бригады? Обратилась с вопросами Елена. У ребенка вскоре подтвердился коронавирус. Но медработники и тогда не приехали домой, а направили на анализ и ее во взрослую поликлинику №2. Что на эти жалобы ответили главный врач Алла Дробинская и начмед Максим Кучеренко?

Вопросы пациента

- О какой самоизоляции идет речь? Это просто абсурд! Нарушаются все правила! К нам никто не приехал, и мы должны были идти в поликлинику и рисковать заразить других людей, - рассказал Елена 14 декабря.

Елена была глубоко возмущена тем, что ее отправили идти саму в больницу, хотя она в кругу контактных лиц. Она звонила в регистратуру ЦГБ, ей ответили:

- У вас же нет подтвержденного диагноза коронавирус, значит приходите.

Тогда она позвонила в Минздрав - там громко ругались на бердскую больницу. После этого к ней домой приехала фельдшер, и так как у Елены после двух недель болезни был назначен прием у терапевта, ей сказали все-таки идти к врачу больницу. А затем и направили на анализ на коронавирус на 14 декабря опять же в поликлинику №2.

- Я пришла сегодня в поликлинику №2 около 8 утра к кабинету №212а, а там стояло уже около 50 человек. Очередь растянулась на все крыло второго этаже. Люди стояли вперемешку с другими пациентами к лору, терапевту, урологу. Никаких разделений между людьми, попасть к кабинету можно только через общий вход поликлиники - это просто возмутительно, - поражена Елена.

Ответы врачей

Почему не выезжают на дом и не работают с пациентами с подозрением на коронавирус в поликлинике №2 Бердска? На этот вопрос начмед Бердска Максим Кучеренко ответил, что в данной ситуации надо разбираться детально.

- У нас работает ковидная бригада, и таких пациентов сразу ставят на учет и к ним выезжают. Такого не должно быть, - заверил Кучеренко 14 декабря и попросил контакты пациента.

По поводу разделения пациентов на этаже он также заверил, что для тех, кто сдает анализы на коронавирус, есть отдельное время и место приема. Что такого скопления и перемешки не должно быть.

- Ни в коем случае не нужно приходить в таких ситуациях в поликлинику. Надо знать какой педиатр направил на анализ в поликлинику с подозрением на коронавирус и какой терапевт. В этой ситуации надо разобраться, - сказал Кучеренко.

"Курьер. Среда. Бердск" удалось связаться с главным врачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской и задать вопрос по поводу разделения пациентов на этаже.

- По этому вопросу обращайтесь к заведующем поликлиникой №2 Владимиру Карамушко, - сказала Алла Николаевна в этот же день.

Но дозвониться Карамушко редакции не удалось. Планирует ли Дробинская ответить на вопросы депутатов о проблемах медицины 17 декабря, также уточнил "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, потребуют ответы на "чудовищные" вопросы от главврача ЦГБ Аллы Дробинской депутаты Бердска.

- Если не будет других важных мероприятий, то я буду, - ответила Дробинская.

"Курьер. Среда. Бердск" будет на встрече. Читайте подробности в ближайшее время.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Человек, 15 декабря 2020 11:19
Ну-ну, выезжают ковидные бригады к больным. Не смешили б. Лично три семьи знаю, к которым ни кто не выезжал, а заставляли с подтвержденным диагнозом иди в поликлинику.
Катя, 15 декабря 2020 11:30
Мы месяц с лишним просидели дома,к нам никто не выезжал!на те редкие моменты дозвона нам отвечали "ждите",так бы и ждали..ковид подтвержден был,но нами никто не интересовался,ни бригада,ни терапевт.Самостоятельео все сдали и вышли в школу,так больше месяца спустя звонит педиатр и спрашивает причину сдачи теста,кто болел,как болел,как тесты сдавали.Так все в базе должно быть,к вам ходили и сдавали!Вывод:песнопения о забрте государства о ковид положиткльных-лапша на уши.никто ничего не фиксирует,никому ничего не нужно
Светлана, 15 декабря 2020 11:31
Ничего себе, ответ главного врача Бердска!
Если не будет важных дел!!!
А что может быть важнее?!
Если эти люди, Дробинская, Карамушко, Кучеренко, не способны организовать работу мед.организаций и медиков в период такой тяжёлой пандемии, и,мало того, являются её распространителями, необходимо их привлечь к уголовной ответственности!
Мне кажется или есть такая статья в УК?!

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