"Это просто абсурд": не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. Читайте ответ Дробинской

Начмед Бердска Максим Кучеренко заверил, что такой ситуации не могло случиться, пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом сразу ставят на учет и к ним выезжают. И отметил, что в ситуации надо разобраться. Планирует ли Дробинская ответить на вопросы депутатов о проблемах медицины?

Кабинет неотложной помощи находится слева от детской поликлиники Бердска

Отправляют на анализ на коронавирус через общий вход и не выезжают на дом в поликлинике №2 Бердска, пожаловалась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска Елена (имя изменено). Она две недели была на больничном с пневмонией, а затем заболел ее ребенок 8 лет. У него держалась высокая температура. Педиатр, подозревая коронавирус, направил ребенка на анализ в детскую поликлинику №2. Почему не выехали взять анализ домой медики ковидной бригады? Обратилась с вопросами Елена. У ребенка вскоре подтвердился коронавирус. Но медработники и тогда не приехали домой, а направили на анализ и ее во взрослую поликлинику №2. Что на эти жалобы ответили главный врач Алла Дробинская и начмед Максим Кучеренко?

Вопросы пациента

- О какой самоизоляции идет речь? Это просто абсурд! Нарушаются все правила! К нам никто не приехал, и мы должны были идти в поликлинику и рисковать заразить других людей, - рассказал Елена 14 декабря.

Елена была глубоко возмущена тем, что ее отправили идти саму в больницу, хотя она в кругу контактных лиц. Она звонила в регистратуру ЦГБ, ей ответили:

- У вас же нет подтвержденного диагноза коронавирус, значит приходите.

Тогда она позвонила в Минздрав - там громко ругались на бердскую больницу. После этого к ней домой приехала фельдшер, и так как у Елены после двух недель болезни был назначен прием у терапевта, ей сказали все-таки идти к врачу больницу. А затем и направили на анализ на коронавирус на 14 декабря опять же в поликлинику №2.

- Я пришла сегодня в поликлинику №2 около 8 утра к кабинету №212а, а там стояло уже около 50 человек. Очередь растянулась на все крыло второго этаже. Люди стояли вперемешку с другими пациентами к лору, терапевту, урологу. Никаких разделений между людьми, попасть к кабинету можно только через общий вход поликлиники - это просто возмутительно, - поражена Елена.

Ответы врачей

Почему не выезжают на дом и не работают с пациентами с подозрением на коронавирус в поликлинике №2 Бердска? На этот вопрос начмед Бердска Максим Кучеренко ответил, что в данной ситуации надо разбираться детально.

- У нас работает ковидная бригада, и таких пациентов сразу ставят на учет и к ним выезжают. Такого не должно быть, - заверил Кучеренко 14 декабря и попросил контакты пациента.

По поводу разделения пациентов на этаже он также заверил, что для тех, кто сдает анализы на коронавирус, есть отдельное время и место приема. Что такого скопления и перемешки не должно быть.

- Ни в коем случае не нужно приходить в таких ситуациях в поликлинику. Надо знать какой педиатр направил на анализ в поликлинику с подозрением на коронавирус и какой терапевт. В этой ситуации надо разобраться, - сказал Кучеренко.

"Курьер. Среда. Бердск" удалось связаться с главным врачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской и задать вопрос по поводу разделения пациентов на этаже.

- По этому вопросу обращайтесь к заведующем поликлиникой №2 Владимиру Карамушко, - сказала Алла Николаевна в этот же день.

Но дозвониться Карамушко редакции не удалось. Планирует ли Дробинская ответить на вопросы депутатов о проблемах медицины 17 декабря, также уточнил "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, потребуют ответы на "чудовищные" вопросы от главврача ЦГБ Аллы Дробинской депутаты Бердска.

- Если не будет других важных мероприятий, то я буду, - ответила Дробинская.

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