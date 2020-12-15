Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога

Бактерии скоро будут невосприимчивы к антибиотикам

Обращение главного внештатного микробиолога Минздрава России, член-корр РАН Романа Козлова к пациентам и врачам:

«Все без исключения антибиотики должны отпускаться в аптеках только по рецепту врача - и это неспроста. Каждый из них, как и все другие лекарственные препараты, имеет определенные побочные эффекты, включая аллергические реакции, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и так далее. Если начать приём антибиотиков без консультации врача, можно получить большое количество проблем.

В результате бесконтрольного приема антибиотиков, мы рано или поздно столкнёмся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приёмом нескольких таблеток.

Я бы хотел также обратиться ко всем врачам.

Дорогие коллеги! Пожалуйста, помните, что антибиотики - невосполнимый ресурс человечества. Не будет эффективных антибиотиков - не будет и эффективного лечения инфекций. Поэтому, пожалуйста, относитесь к ним бережно. Не назначайте их пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений. Нерациональное назначение антибиотиков может приводить к развитию побочных реакций, в том числе потенциально летальных, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям. Цените этот невосполнимый ресурс человечества, и, я абсолютно уверен в этом, у нас в борьбе с инфекциями все будет хорошо!»

Источник: minzdrav