15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога

17:50 15.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Главный внештатный микробиолог Минздрава России, член-корр РАН Роман Козлов обратился к пациентам и врачам.

% name% title
Бактерии скоро будут невосприимчивы к антибиотикам

Обращение главного внештатного микробиолога Минздрава России, член-корр РАН Романа Козлова к пациентам и врачам:

«Все без исключения антибиотики должны отпускаться в аптеках только по рецепту врача - и это неспроста. Каждый из них, как и все другие лекарственные препараты, имеет определенные побочные эффекты, включая аллергические реакции, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта и так далее. Если начать приём антибиотиков без консультации врача, можно получить большое количество проблем.

В результате бесконтрольного приема антибиотиков, мы рано или поздно столкнёмся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приёмом нескольких таблеток.

Я бы хотел также обратиться ко всем врачам.

Дорогие коллеги! Пожалуйста, помните, что антибиотики - невосполнимый ресурс человечества. Не будет эффективных антибиотиков - не будет и эффективного лечения инфекций. Поэтому, пожалуйста, относитесь к ним бережно. Не назначайте их пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений. Нерациональное назначение антибиотиков может приводить к развитию побочных реакций, в том числе потенциально летальных, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям. Цените этот невосполнимый ресурс человечества, и, я абсолютно уверен в этом, у нас в борьбе с инфекциями все будет хорошо!»

Источник: minzdrav

антибиотики бактерии бесконтрольное назначение вирусы резистентность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы назначаете себе антибиотики сами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
18:20 15-12-2020
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
18:15 15-12-2020
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
18:13 15-12-2020
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
18:09 15-12-2020
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:06 15-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
18:01 15-12-2020
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
18:00 15-12-2020
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
17:59 15-12-2020
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
17:50 15-12-2020
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу
17:45 15-12-2020
Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу