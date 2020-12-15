Какие услуги можно получить в МФЦ. Подробный список

В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

В МФЦ можно оформить множество документов

В конце ноября было подписано постановление, в соответствии с которым возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации. Рассказываем, какие еще услуги можно получить по принципу «одного окна».

Оформление личных документов:

паспорт РФ;

загранпаспорт;

СНИЛС;

водительское удостоверение;

трудовая книжка;

страховка автомобиля ОСАГО;

международное водительское удостоверение;

карта водителя для тахографа;

охотничий билет;

электронная цифровая подпись;

разрешение на оружие;

справка об отсутствии судимости;

справка о ранее выданных паспортах;

и др.

Оформление документов для семьи:

алименты;

все виды детских пособий;

единовременное пособие при рождении ребенка;

запись и постановка на очередь в детский сад;

запись в школу;

материнский капитал;

прописка новорожденного;

паспорт в 14 лет;

расторжение брака;

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти;

смена фамилии;

и др.

Оформление документов для бизнеса:

выписка из ЕГРЮЛ;

регистрация ИП и ООО;

услуги для бизнеса;

кредит для бизнеса;

и др.

Оформление жилищных документов:

временная регистрация;

выписки из домовой книги;

выписка ЕГРН;

градостроительный план;

дачная амнистия;

земельный участок;

коммунальные расходы и субсидии;

купля-продажа квартиры;

купля-продажа гаража;

купля-продажа доли недвижимости;

кадастровый паспорт;

наследство;

постоянная регистрация;

приватизация;

оформление договора дарения;

передать показания счетчиков;

разрешение на строительство;

регистрация права собственности;

снятие обременения по ипотеке;

справка о составе семьи;

справки из Бюро технической инвентаризации (БТИ);

и др.

Оформление медицинских услуг:

запись на прием к врачу;

прививка от гриппа;

полис ОМС;

и др.

Более подробно с перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться на сайте «Моих документов».

Источник: Госдума