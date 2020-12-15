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Какие услуги можно получить в МФЦ. Подробный список

19:00 15.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.

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В МФЦ можно оформить множество документов

В конце ноября было подписано постановление, в соответствии с которым возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации. Рассказываем, какие еще услуги можно получить по принципу «одного окна».

Оформление личных документов:

  • паспорт РФ;
  • загранпаспорт;
  • СНИЛС;
  • водительское удостоверение;
  • трудовая книжка;
  • страховка автомобиля ОСАГО;
  • международное водительское удостоверение;
  • карта водителя для тахографа;
  • охотничий билет;
  • электронная цифровая подпись;
  • разрешение на оружие;
  • справка об отсутствии судимости;
  • справка о ранее выданных паспортах;
  • и др.

Оформление документов для семьи:

  • алименты;
  • все виды детских пособий;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • запись и постановка на очередь в детский сад;
  • запись в школу;
  • материнский капитал;
  • прописка новорожденного;
  • паспорт в 14 лет;
  • расторжение брака;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о смерти;
  • смена фамилии;
  • и др.

Оформление документов для бизнеса:

  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • регистрация ИП и ООО;
  • услуги для бизнеса;
  • кредит для бизнеса;
  • и др.

Оформление жилищных документов:

  • временная регистрация;
  • выписки из домовой книги;
  • выписка ЕГРН;
  • градостроительный план;
  • дачная амнистия;
  • земельный участок;
  • коммунальные расходы и субсидии;
  • купля-продажа квартиры;
  • купля-продажа гаража;
  • купля-продажа доли недвижимости;
  • кадастровый паспорт;
  • наследство;
  • постоянная регистрация;
  • приватизация;
  • оформление договора дарения;
  • передать показания счетчиков;
  • разрешение на строительство;
  • регистрация права собственности;
  • снятие обременения по ипотеке;
  • справка о составе семьи;
  • справки из Бюро технической инвентаризации (БТИ);
  • и др.

Оформление медицинских услуг:

  • запись на прием к врачу;
  • прививка от гриппа;
  • полис ОМС;
  • и др.

Более подробно с перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться на сайте «Моих документов».

Источник: Госдума

мфц принцип одного окна услуги
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