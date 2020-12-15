Какие услуги можно получить в МФЦ. Подробный список

В конце ноября было подписано постановление, в соответствии с которым возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться. В МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации. Рассказываем, какие еще услуги можно получить по принципу «одного окна».
Оформление личных документов:
- паспорт РФ;
- загранпаспорт;
- СНИЛС;
- водительское удостоверение;
- трудовая книжка;
- страховка автомобиля ОСАГО;
- международное водительское удостоверение;
- карта водителя для тахографа;
- охотничий билет;
- электронная цифровая подпись;
- разрешение на оружие;
- справка об отсутствии судимости;
- справка о ранее выданных паспортах;
- и др.
Оформление документов для семьи:
- алименты;
- все виды детских пособий;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- запись и постановка на очередь в детский сад;
- запись в школу;
- материнский капитал;
- прописка новорожденного;
- паспорт в 14 лет;
- расторжение брака;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о смерти;
- смена фамилии;
- и др.
Оформление документов для бизнеса:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- регистрация ИП и ООО;
- услуги для бизнеса;
- кредит для бизнеса;
- и др.
Оформление жилищных документов:
- временная регистрация;
- выписки из домовой книги;
- выписка ЕГРН;
- градостроительный план;
- дачная амнистия;
- земельный участок;
- коммунальные расходы и субсидии;
- купля-продажа квартиры;
- купля-продажа гаража;
- купля-продажа доли недвижимости;
- кадастровый паспорт;
- наследство;
- постоянная регистрация;
- приватизация;
- оформление договора дарения;
- передать показания счетчиков;
- разрешение на строительство;
- регистрация права собственности;
- снятие обременения по ипотеке;
- справка о составе семьи;
- справки из Бюро технической инвентаризации (БТИ);
- и др.
Оформление медицинских услуг:
- запись на прием к врачу;
- прививка от гриппа;
- полис ОМС;
- и др.
Более подробно с перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться на сайте «Моих документов».
Источник: Госдума