Больничный по новым правилам. Что изменилосьс 14 декабря 2020 года

Гражданам, совмещающим два места работы, не нужно будет оформлять больничный два раза.

Появится возможность оформить электронный больничный лист при удаленной консультации врача

Министерство здравоохранения РФ опубликовало новые правила оформления больничных.

Так, в частности, в соответствии с документом больничные смогут оформлять руководители, которые являются единственными учредителями, а также граждане, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

Кроме того, гражданам, совмещающим два места работы, не нужно будет оформлять больничный два раза, работодателю будет достаточно отправить номер электронного больничного.

Также появится возможность оформить электронный больничный лист при удаленной консультации врача с применением телемедицины. На лечение направят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.

Новые требования к больничным вводятся, чтобы облегчить работу и упростить процесс их выдачи в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: Госдума