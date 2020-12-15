Как бесплатно получить "дальневосточный гектар"?

Инструкция и ответы на самые популярные вопросы о том, как получить гектар земли на Дальнем Востоке бесплатно.

Если в течение пяти лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права

Сколько надо заплатить за землю?

Нисколько. Участок передается в безвозмездное пользование.

Кто может подать заявление о предоставлении земельного участка?

Гражданин РФ или участник госпрограммы переселения соотечественников. Россиянин или участник программы может претендовать на участок в ДФО за исключением Бурятии и Забайкалья. С 1 февраля программа «Дальневосточный гектар» расширилась — участки в Бурятии и Забайкалье смогли получить граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. С 1 августа 2020 года на землю там могут претендовать все россияне.

Сколько участков можно получить?

Один человек — один участок площадью не больше одного гектара. Гектар можно оформить даже на младенца. Семья из двух человек может получить в пользование два гектара, из трех — три и т. д. В таком случае можно подать коллективное заявление. С таким документом могут обратиться не более 10 граждан.

На какой срок предоставляется земельный участок?

Первоначально — на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. После земельный участок может быть по желанию гражданина передан либо в долгосрочную аренду (на 49 лет), либо в собственность бесплатно. Однако если в течение пяти лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права.

18 ноября 2020 года Государственной Думой был принят закон, по которому дальневосточный гектар стал еще доступнее — участок можно будет получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли. Кредит должен быть заключен с российской организацией.

Как получить свой гектар?

1. Зарегистрироваться на портале Госуслуг.

2. Войти в личный кабинет на сайте «надальнийвосток.рф» через выданные логин и пароль.

3. Выбрать границы земельного участка на публичной кадастровой карте.

4. Проверить сгенерированное электронное заявление, подтвердить отправку в Росимущество или его территориальные отделения. За семь дней госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, надел поставят на учет, выпустят распоряжение о его передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в «личный кабинет».

5. Рассмотрение заявления уполномоченным органом занимает в среднем 33 рабочих дня, говорится на сайте «надальнийвосток.рф». Разрешено бронировать сразу несколько участков, чтобы сравнить и выбрать лучший. Для других граждан эти гектары в это время будут недоступны. В случае если по заявлению не может быть вынесено положительное решение, уполномоченный орган предложит скорректировать границы участка или предоставит альтернативный вариант.

6. Подписать договор безвозмездного пользования земельным участком. На это у вас есть не больше 30 дней. Потом надо предоставить его в уполномоченный орган. Затем договор отправят на госрегистрацию в Росреестр.

Что можно делать на участке?

— построить дом;

— открыть туристический проект;

— заняться сельским хозяйством;

— заняться предпринимательством;

— обустроить дачный участок и т. д.

Есть ли какая‑то господдержка для тех, кто займется предпринимательством?

Да. Среди наиболее популярных мер господдержки:

— грант на поддержку создания хозяйств населения;

— грант «Начинающий фермер»;

— микрозаймы, льготное кредитование;

— грант на развитие семейной животноводческой фермы;

— грант начинающим предпринимателям на развитие собственного бизнеса.

Подробнее об этом читайте здесь.

Источник: Госдума