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Новый варинт использования появился у маткапитала

12:31 15.12.2020 Фото: pxhere
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В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери – последипломное и для повышения квалификации.

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Нужно рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери – последипломное и для повышения квалификации
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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Новый варинт использования появился у маткапиталаКак использовать материнский капитал на обучение детей. Детальный разборЕщё 167 новостей

Маткапитал предлагают разрешить тратить на образование родителей, сообщает KONKURENT.RU.

«В послании Федеральному собранию в 2006 г. Владимир Путин впервые озвучил идею материнского капитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. В связи с этим глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус», – говорится в письме главы Института прогрессивного образования Анны Маркс в адрес министра труда Антона Котякова.

В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери – последипломное и для повышения квалификации.

«Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребенка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий», – объясняет Анна Маркс.

230 млн руб. с начала года направлено приморским семьям из краевого бюджета на расходование средств регионального материнского капитала по рождению третьего (последующего) ребенка. 67 млн из них на счета получателей поступили в ноябре.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, за 10 месяцев сертификаты на выплату оформили около 2,2 тыс. приморских семей. Почти 1,5 тыс. многодетных получателей уже воспользовались средствами выплаты.

Наибольшее количество получателей направили ее на компенсации расходов по ремонту жилья. «С помощью этой меры социальной поддержки можно возместить расходы на оплату медицинских, образовательных услуг, а также на другие цели, предусмотренные законодательством», – информируют в ведомстве.

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