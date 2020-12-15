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Пенсия 2021: Кто сможет в новом году выйти на пенсию досрочно. Детальная информация

17:20 15.12.2020 Фото: Pixabay
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Когда смогут выйти на пенсию многодетные мамы? Что положено работникам опасных и вредных профессий?

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Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие пять и более детей

В 2021 году правом досрочного выхода на пенсию сможет воспользоваться немало россиян. Кому именно разрешено не ждать достижения общеустановленного пенсионного возраста, «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Действующее пенсионное законодательство предусматривает право досрочного выхода на пенсию для работников, которые трудятся на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, а также для медиков и педагогов, напомнила Елена Бибикова. «Аналогичное право есть у предпенсионеров, которых уволили из-за сокращения штата, а также у многодетных мам», — сказала сенатор. Кроме того, «пенсионные преференции» полагаются за большой стаж работы, а также за продолжительный труд в районах Крайнего Севера.

Когда смогут выйти на пенсию многодетные мамы?

Со вступлением в силу нового пенсионного законодательства круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Если раньше такая преференция предоставлялась женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, то теперь право на льготу имеют также мамы трёх и четырёх детей.

Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (но не ранее, чем в 55 лет). Если мама вырастила троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше (но не ранее 55 лет). Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие пять и более детей, пенсия им назначается при достижении 50 лет. При этом для досрочного назначения пенсии им нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж (но в общей сложности не более 6 лет).

Кроме того, 50-летний возраст выхода на пенсию предусмотрен законодательством для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до 8-летнего возраста ребёнка-инвалида. При этом у женщины должно быть 15 лет стажа, у мужчины — 20 лет.

Что положено работникам опасных и вредных профессий?

Досрочная пенсия назначается гражданам, имеющим длительный стаж работы с вредными и опасными условиями труда (список №1 и список №2), а также представителям иных профессий, перечень которых определён Правительством. При этом условия назначения пенсии различные. Так, мужчинам, отработавшим на вредных и опасных работах по списку №1 (например, на подземных работах), требуется общий стаж не менее 20 лет, из них не менее 10 лет должны приходится на работы, предусмотренные данным перечнем. Возраст выхода на пенсию для них — 50 лет. Женщины, имеющие стаж 15 лет (из них не менее 7,5 должны приходиться на работы из списка №1), имеют право выхода на пенсию по старости в 45 лет.

Право на пенсию по списку №2 имеют мужчины (например, газосварщики) в возрасте 55 лет при наличии общего стажа не менее 25 лет (из них не менее 12,5 должны приходится на работы, предусмотренные указанным перечнем). Женщины (например, маляры, занятые на работах с применением вредных веществ) в данном случае смогут выйти на пенсию в 50 лет, но только, если у них есть 20 лет стажа, и не менее половины из него приходится на работы из списка №2.

Предусмотрены льготные условия для назначения пенсии и представителям ряда иных профессий. Например, такое право есть у водителей автобусов, троллейбусов, трамваев; трактористов; сотрудниц текстильной промышленности, и др., задействованных  на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Также право на досрочную пенсию есть у педагогов: им нужно иметь 25 лет стажа. Пенсию за выслугу могут получать врачи и творческие работники. Для этого им тоже важен стаж, а возраст не имеет значения.

С подробным перечнем профессий и должностей, которые дают право на досрочный выход на пенсию, можно ознакомиться в отделениях пенсионного фонда.

Какие «пенсионные преференции» предоставлены за большой стаж?

Право на досрочную пенсию есть у женщин со страховым стажем не менее 37 лет и у мужчин, которые имеют 42 года страхового стажа. Обратиться за назначением пенсии они могут на два года раньше установленного законом пенсионного возраста. Но не ранее 55 и 60 лет соответственно.

Как оформить досрочную пенсию уволенным предпенсионерам?

На два года раньше общеустановленного возраста могут назначить пенсию россиянам, если они уволены по сокращению штата либо в связи с ликвидацией предприятия. У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет. Пенсия назначается неработающим гражданам по представлению службы занятости.

Жители Крайнего Севера — когда на пенсию?

Право на досрочную пенсию имеют граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.

Источник: Парламентская газета

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