Пенсия 2021: Кто сможет в новом году выйти на пенсию досрочно. Детальная информация

Действующее пенсионное законодательство предусматривает право досрочного выхода на пенсию для работников, которые трудятся на предприятиях с вредными и опасными условиями труда, а также для медиков и педагогов, напомнила Елена Бибикова. «Аналогичное право есть у предпенсионеров, которых уволили из-за сокращения штата, а также у многодетных мам», — сказала сенатор. Кроме того, «пенсионные преференции» полагаются за большой стаж работы, а также за продолжительный труд в районах Крайнего Севера.

Когда смогут выйти на пенсию многодетные мамы?

Со вступлением в силу нового пенсионного законодательства круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Если раньше такая преференция предоставлялась женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, то теперь право на льготу имеют также мамы трёх и четырёх детей.

Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (но не ранее, чем в 55 лет). Если мама вырастила троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше (но не ранее 55 лет). Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие пять и более детей, пенсия им назначается при достижении 50 лет. При этом для досрочного назначения пенсии им нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж (но в общей сложности не более 6 лет).

Кроме того, 50-летний возраст выхода на пенсию предусмотрен законодательством для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до 8-летнего возраста ребёнка-инвалида. При этом у женщины должно быть 15 лет стажа, у мужчины — 20 лет.

Что положено работникам опасных и вредных профессий?

Досрочная пенсия назначается гражданам, имеющим длительный стаж работы с вредными и опасными условиями труда (список №1 и список №2), а также представителям иных профессий, перечень которых определён Правительством. При этом условия назначения пенсии различные. Так, мужчинам, отработавшим на вредных и опасных работах по списку №1 (например, на подземных работах), требуется общий стаж не менее 20 лет, из них не менее 10 лет должны приходится на работы, предусмотренные данным перечнем. Возраст выхода на пенсию для них — 50 лет. Женщины, имеющие стаж 15 лет (из них не менее 7,5 должны приходиться на работы из списка №1), имеют право выхода на пенсию по старости в 45 лет.

Право на пенсию по списку №2 имеют мужчины (например, газосварщики) в возрасте 55 лет при наличии общего стажа не менее 25 лет (из них не менее 12,5 должны приходится на работы, предусмотренные указанным перечнем). Женщины (например, маляры, занятые на работах с применением вредных веществ) в данном случае смогут выйти на пенсию в 50 лет, но только, если у них есть 20 лет стажа, и не менее половины из него приходится на работы из списка №2.

Предусмотрены льготные условия для назначения пенсии и представителям ряда иных профессий. Например, такое право есть у водителей автобусов, троллейбусов, трамваев; трактористов; сотрудниц текстильной промышленности, и др., задействованных на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Также право на досрочную пенсию есть у педагогов: им нужно иметь 25 лет стажа. Пенсию за выслугу могут получать врачи и творческие работники. Для этого им тоже важен стаж, а возраст не имеет значения.

С подробным перечнем профессий и должностей, которые дают право на досрочный выход на пенсию, можно ознакомиться в отделениях пенсионного фонда.

Какие «пенсионные преференции» предоставлены за большой стаж?

Право на досрочную пенсию есть у женщин со страховым стажем не менее 37 лет и у мужчин, которые имеют 42 года страхового стажа. Обратиться за назначением пенсии они могут на два года раньше установленного законом пенсионного возраста. Но не ранее 55 и 60 лет соответственно.

Как оформить досрочную пенсию уволенным предпенсионерам?

На два года раньше общеустановленного возраста могут назначить пенсию россиянам, если они уволены по сокращению штата либо в связи с ликвидацией предприятия. У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет. Пенсия назначается неработающим гражданам по представлению службы занятости.

Жители Крайнего Севера — когда на пенсию?

Право на досрочную пенсию имеют граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях.