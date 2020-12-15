15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Международные полеты не отменят на Новый 2021 год. В какие старны можно лететь?

19:30 15.12.2020 Фото: Freeimg.ru
0

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что вспышка COVID-19 оказала сильнейшее влияние на отечественную авиационную отрасль.

% name% title
Риск заразиться COVID-19 на борту оценивается в один случай на каждые 27 миллионов путешественников

Россияне, запланировавшие зимние каникулы в тёплых странах, могут не беспокоиться по поводу купленных авиабилетов. Несмотря на то что Роспотребнадзор против увеличения кратности перелётов за рубеж в условиях пандемии коронавируса, полное ограничение международного сообщения признано нецелесообразным. Это следует из ответа Минтранса на запрос депутата Госдумы Натальи Кувшиновой.

Отрасль хочет летать

Ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории России и во многих зарубежных странах вызвало у россиян немало опасений и кривотолков о вероятности повторного закрытия границ. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова направила обращение в Минтранс с просьбой разъяснить позицию по дальнейшим планам полётов российских авиакомпаний за рубеж.

В ответном письме замминистра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что вспышка COVID-19 оказала сильнейшее влияние на отечественную авиационную отрасль.

«В то время как большинство иностранных государств не вводило каких-либо запретов на выполнение полётов, ограничившись лишь жёсткими ограничениями на пересечение иностранными гражданами своих государственных границ, Правительством Российской Федерации в марте сего года было принято решение о приостановке международных воздушных авиаперевозок», — напоминает документ.

Так, с января по сентябрь 2020 года объёмы перевозок российских авиакомпаний на международных воздушных линиях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 74,7 процента, на внутренних воздушных линиях — на 25,7 процента.

С целью сохранения позиции на мировом рынке и скорейшего восстановления российского авиатранспортного комплекса необходимо поэтапное возобновление международных полётов, полагают в Росавиации.

Однако этому противится Роспотребнадзор, считающий целесообразным воздержаться от увеличения кратности авиарейсов за границу в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. По уже действующим рейсам, их количеству и направлениям, претензий у надзорного органа нет. Так что россиянам, уже купившим авиабилеты в страны, с которыми налажено регулярное авиасообщение из России, можно не волноваться.

Между тем в Росавиации утверждают, что опасность заразиться COVID-19 во время полёта благодаря принятым мерам предосторожности минимальна. Согласно исследованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), с начала года зафиксировано лишь 44 случая заболевания COVID-19 на борту воздушного судна. Также отмечалось, что подавляющее большинство случаев заражения в полёте произошло до того, как ношение масок в самолётах стало широко распространённым.

«Таким образом, риск заразиться COVID-19 на борту оценивается в один случай на каждые 27 миллионов путешественников, — отмечает Нерадько. — Поэтому введение ограничений на открытие новых дополнительных рейсов нецелесообразно».

Риск заразиться COVID-19 на борту оценивается в один случай на каждые 27 миллионов путешественников

Как рассказала «Парламентской газете» депутат Наталья Кувшинова, позиция Минтранса и Роспотребнадзора в целом определяет дальнейшие планы работы авиации.

«Важно отметить, что многие туристы сейчас предпочитают зарубежным поездкам отечественный отдых, выбирая поездки по европейской части России, на Алтай, Байкал, в Краснодарский и Ставропольский края. А принятие нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ещё больше будет способствовать развитию внутреннего туризма», — подчеркнула она.

Куда можно слетать сейчас

В список государств, с которыми на данный момент есть регулярное авиасообщение из России, входят 16 стран: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Сербия, Куба, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Южная Корея, Великобритания, Танзания, Швейцария, Мальдивы, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.

При этом в некоторые страны прилететь можно, но придётся просидеть от нескольких дней до двух недель в самоизоляции. Другие государства пускают россиян, но не с туристическими целями. В Швейцарию, например, можно въехать только с видом на жительство, по работе, для учебы, лечения и воссоединения с семьей.

Самыми популярными у российских туристов являются курортные направления — Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Танзания, Куба и Мальдивы.

Перед поездкой за границу следует ознакомиться с эпидемиологической ситуацией и карантинными мерами в стране назначения, а также узнать, нужна ли для въезда справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Росавиация 8 декабря напомнила отечественным авиаперевозчикам, что российские туристы могут вылетать в зарубежные страны только в рамках турпакетов, а не на вывозных рейсах.

Источник: Парламентская газета

2021 международные рейсы новый год полеты за границу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы запланировали поездку за границу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сегодня - пик звездопада Геминиды. Когда пик звездопада Урсиды в декабре 2020?
20:05 15-12-2020
Сегодня - пик звездопада Геминиды. Когда пик звездопада Урсиды в декабре 2020?
Нарушителей по коронавирусу начинают ловить по фото и видео в соцстетях. Пока только в Москве
20:04 15-12-2020
Нарушителей по коронавирусу начинают ловить по фото и видео в соцстетях. Пока только в Москве
Пропавшие неделю назад молодые охотники надены в лесу убитыми
19:52 15-12-2020
Пропавшие неделю назад молодые охотники надены в лесу убитыми
Чего следует опасаться в период с 16 по 22 декабря 2020 года? Правдивы ли предсказания Ванги о конце света 22.12.2020
19:50 15-12-2020
Чего следует опасаться в период с 16 по 22 декабря 2020 года? Правдивы ли предсказания Ванги о конце света 22.12.2020
12-летняя девочка сделал аборт, а 13-летняя девочка родила. И обе из Новосибирской области
19:48 15-12-2020
12-летняя девочка сделал аборт, а 13-летняя девочка родила. И обе из Новосибирской области
Международные полеты не отменят на Новый 2021 год. В какие старны можно лететь?
19:30 15-12-2020
Международные полеты не отменят на Новый 2021 год. В какие старны можно лететь?
Можно ли готовить говядину на Новый 2021 год?
19:20 15-12-2020
Можно ли готовить говядину на Новый 2021 год?
Как процветает Технопарк Академгородка: отчет власти и учредителей
19:16 15-12-2020
Как процветает Технопарк Академгородка: отчет власти и учредителей
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 2
19:10 15-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
Простились с актером Валентином Гафтом. Кто пришел на прощание
19:09 15-12-2020
Простились с актером Валентином Гафтом. Кто пришел на прощание