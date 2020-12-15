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Разработчики извинились за Cyberpunk 2077 и рассказали, как вернуть деньги

09:45 15.12.2020 Фото: Скриншот игры
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При этом они честно признаются, что даже после обновлений не стоит ждать паритета графики для старых консолей с версией для ПК.

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При этом они честно признаются, что даже после обновлений не стоит ждать паритета графики для старых консолей с версией для ПК.

Студия CD Projekt RED опубликовала очередное полотно текста на желтом фоне - в этот раз разработчики принесли свои извинения за техническое исполнение Cyberpunk 2077.

Напомним, версии для базовых консолей прошлого поколения PS4 и Xbox One вышли практически неиграбельными - обнаружились просадки FPS, застревание в текстурах, проблемы с дальностью прорисовки и т.д. Возможно, где-то сейчас радуются разработчики Assassin's Creed: Unity в надежде наконец-то передать звание самой забагованной AAA-игры полякам.

Боссы CD Projekt RED в своем обращении не только извинились за свои ошибки, но и пообещали, что в ближайшее время приведут проект в божеский вид - первый патч выйдет в ближайшую неделю.

При этом они честно признаются, что даже после обновлений не стоит ждать паритета графики для старых консолей с версией для ПК.

Для всех, кто не согласен ждать, пока разработчики все починят, и хочет вернуть свои деньги, CD Projekt RED сделала специальный адрес электронной почты, куда до 21 декабря можно присылать свои заявки на рефанд.

Cyberpunk 2077 возврат денег разочарование
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