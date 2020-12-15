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Аборт на любом сроке разрешат делать при наличии этих показаний: список Минздрава

15:20 15.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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По закону, аборт по желанию пациентки можно сделать на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке. Перечень медпоказаний устанавливается Минздравом.

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Минтруд и Минздрав совместно разработают «дорожную карту» по сокращению числа абортов на 2021-2024 годы

Новый проект актуального перечня болезней, при которых необходимо искусственное прерывание беременности, не отменяет абортов по желанию женщины. Об этом 14 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока», — говорится в сообщении ведомства.

По закону, аборт по желанию пациентки можно сделать на сроках беременности до 12 недель, а по медицинским показаниям — на любом сроке. Перечень медпоказаний устанавливается Минздравом.

«В последний раз перечень пересматривался в 2007 году… Учитывая развитие медицинской науки, изменения в подходе к лечению различной патологии при беременности, в настоящее время, на основании предложений всех главных внештатных специалистов по всем профилям оказываемой медицинской помощи подготовлен проект нового приказа Минздрава России, утверждающего перечень медицинских показаний для прерывания беременности», — уточнили в ведомстве.

Министерство здравоохранения ранее предложило актуализировать перечень болезней, при которых необходимо искусственное прерывание беременности, включив в них, в частности, ВИЧ в IV стадии, ряд злокачественных новообразований, включая новообразования женских половых органов, лимфоидной, кроветворной ‎и родственных ‎им тканей, а также органов зрения.

«Парламентская газета» сообщала, что Минтруд и Минздрав совместно разработают «дорожную карту» по сокращению числа абортов на 2021-2024 годы. Документ будет предусматривать совершенствование образовательных программ и повышение квалификации в сфере профилактики абортов, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности.

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