Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года

В период с 6 апреля по 31 декабря 2020-го в России действует запрет на начисления штрафов и пеней гражданам, имеющим долги по оплате потребляемых ими услуг ЖКХ.

Плату за коммунальные услуги в России индексируют ежегодно

В связи с пандемией коронавирусной инфекции российская власть предусмотрела в 2020 году целый ряд всевозможных послаблений для населения. В том числе правительство запретило начислять неустойки за задолженности по коммунальным услугам. Кроме того, ранее был введен мораторий на поверки приборов учета.

Ограничения снимают с наступающего 2021-го. Более того, в следующем году россиян ожидает рост тарифов ЖКХ. Субсидии на оплату «коммуналки» будут предоставлять гражданам по новым правилам. Подробнее обо всех новшествах – в материале информационного портала «Пронедра».

Изменения в ЖКХ с 1 января 2021 года: пени и штрафы

В период с 6 апреля по 31 декабря 2020-го в России действует запрет на начисления штрафов и пеней гражданам, имеющим долги по оплате потребляемых ими услуг ЖКХ. Начиная со следующего года, неустойки должникам продолжат начислять.

С 1 января 2021-го неустойки могут быть начислены по тем задолженностям, которые образовались у россиян до 6 апреля 2020-го. Если долги сформировались в тот период, когда действовал мораторий, то гражданам предоставят возможность их погасить, и пени будут начислять лишь с 31-го дня просрочки.

Повышение тарифов ЖКХ с 1 января 2021 года

Плату за коммунальные услуги в России индексируют ежегодно, однако, уточним, что повышение не должно быть выше, чем годовая инфляция. В следующем году тарифы ЖКХ повысят с 1 июля.

Следует отметить, что власти каждого субъекта РФ устанавливают собственные индексы повышения платы за «коммуналку». К примеру, в столице — это 4,6, а в Московской области — 3,6 процента. В Петербурге тарифы ЖКХ могут вырасти не более чем на 3,5 процента.

Москвичи уже с 1 января 2021-го столкнутся с повышением ставки за использование жилых помещений для нанимателей квартир государственного фонда – она вырастет на 3,5 процента. Минимальный взнос на капитальный ремонт домов тоже увеличится в свою очередь на 3,5 процента.

Льготы на оплату ЖКУ

С 1 января наступающего года гражданам России, обладающим правом на получение льгот либо компенсаций по оплате ЖКУ, не нужно будет подавать в органы социальной защиты документы, подтверждающие, что у них отсутствуют долги по «коммуналке».

В обязанности специалистов учреждений соцзащиты будет входить со следующего года самостоятельная проверка граждан на предмет наличия или отсутствия у них задолженностей по квартплате. Делать это они будут с использованием информационной системы ГИС ЖКХ.

Важный момент! Граждане, имеющие долги по оплате коммунальных услуг, автоматически лишаются права на получение субсидий.

Поверка приборов учета

В следующем году россиянам нужно будет обеспечить поверку приборов учета. В период с 6 апреля по 31 декабря действует мораторий. В течение первых трех месяцев после его отмены — до апреля 2021-го — размер платы за потребляемые ЖКУ будет рассчитываться по средним значениям за последние шесть месяцев. Однако, если поверку не провести, то с 6 апреля плата будет начислена по нормативу на основании повышающего коэффициента 1,5.

Источник: pronedra