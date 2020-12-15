Когда россияне получат зарплаты за декабрь в 2020 году?

Если сотрудники предприятия получают заработные платы за вторую половину месяца, который отработали, в периоды с 1-го по 10-е число очередного месяца, то деньги за декабрь руководство обязано перечислить им 31 декабря.

Аванс должен быть выплачен в установленный законодательством день

Декабрь отличается от всех остальных месяцев как для бухгалтеров, так и для сотрудников. Первые решают вопросы по выплатам зарплат, вторые в свою очередь могут рассчитывать на получение более высоких сумм в преддверии наступающего Нового года.

Причина заключается в предстоящих новогодних каникулах, на период которых у многих организаций и предприятий выпадают даты расчетов с сотрудниками за последний месяц уходящего года. Как выдавать декабрьские заработные платы, не нарушая действующее в России трудовое законодательство, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Аванс за декабрь

Даже в том случае, если руководитель компании решил выплатить зарплаты за последний месяц года 31 декабря, аванс никто не отменял.

Ст. 136 ТК РФ предусматривает, что между датами выплат сотрудникам зарплат за первую и вторую половины месяца не должно быть меньше 15-ти дней. Выплаты чаще возможны, хоть еженедельно, но реже – запрещены. Если выдать за декабрь всю сумму 31 декабря, речь будет идти о нарушении этого правила.

Именно по этой причине бухгалтер должен будет начислить, в том числе, и компенсации всем сотрудникам за просроченные авансы – в сумме не ниже 1/150 ключевой ставки за каждый из дней задержки. Этот момент регламентирован статьей 236 ТК РФ.

Таким образом, аванс должен быть выплачен в установленный законодательством день, и только после этого можно решать, как поступить со второй частью заработной платы. Это будет зависеть от того, выпадает ли дата выплаты на новогодние праздники. Официально установленные праздничные дни в начале наступающего года – 1-10 января включительно.

Можно ли выплатить зарплату за декабрь в конце декабря если срок – 10 января: дата выплаты выпала на новогодние каникулы

Если сотрудники предприятия получают заработные платы за вторую половину месяца, который отработали, в периоды с 1-го по 10-е число очередного месяца, то деньги за декабрь руководство обязано перечислить им 31 декабря.

Основание для этого следующее: если дата выплаты совпала с праздничным нерабочим днем, то деньги должны быть выданы сотрудникам накануне этого дня (статья 136 ТК РФ).

Дата выплаты зарплат выпала на рабочие дни января 2021 года

Если дата выплаты зарплат за декабрь выпала на рабочие дни января, то какие-либо основания для переноса срока отсутствуют. Между тем, многие руководители предпочитают расплачиваться со своими сотрудниками за декабрь до наступления нового года. Временные интервалы между выплатами в январе в таком случае, разумеется, нарушаются. Так что лучше, конечно, избежать штрафа.

Решить вопрос, не обидев работников и не нарушив закон, можно. Декабрьские зарплаты можно выдать по частям: к примеру, от 70 до 90% – 31 декабря, а остальные средства – в день выплаты после праздников. В декабре будет, таким образом, три выплаты, и закон это разрешает, а в январе – две, как, собственно, и положено.

Главное – руководитель компании должен издать приказ, регламентирующий перенос сроков выплат заработных плат за декабрь 2020-го года. В документе должно быть четко прописано, какую часть средств выплачивают сотрудникам заблаговременно, а также то, что соответствующее решение было принято по их просьбам в связи с новогодними каникулами.

Источник: Пронедра