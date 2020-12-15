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"Везла подарок бабушке. Не доехала 200 метров": Остались две малышки у погибшей в страшном ДТП в Nissan Sunny 21-летней Кристины Хамидовой в Бердске

10:37 15.12.2020, Алина Бурова Фото: из социальной сети
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"Надо было в машине сидеть, может такого исхода бы и не было. Она испугалась и решила выпрыгнуть. Нога застряла в дверке. Ее начало мотать. Машиной сама себя задавила", - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" свекровь погибшей - Татьяна.

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Кристине Хамидовой было всего 22 года

Смертельное ДТП произошло в Бердске вчера, 14 декабря.

Около 12 часов 30 минут девушка, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по ул. Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. 1 марта 2021 года ей бы исполнилось 22 года.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в автомобиле погибла 21-летняя Кристина Хамидова. Она жила в селе Маяк Искитимского района. У Кристины осталось двое малышей - дочери 2-х и 3-х лет. Муж погибшей пребывает в местах заключения свободы по ст. 158 УК РФ.

Свекровь погибшей Татьяна рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что Кристина была очень отзывчивой и добросердечной девушкой. Детям об утрате родственники сообщать не стали, маленькие, такое горе не переживут.

- Очень отзывчивой, доброй была Кристина. Дети - это подарок от нее. Мы им не будем ничего сообщать. Мы их даже на похороны брать не будем. Это будет травма. Мне потом нужно будет с психологами заниматься. Одной 4 в январе будет, а другой 3 в мае. Будем оформлять на детей опеку,- рассказала сегодня, 15 декабря, Татьяна.

Кристина Хамидова водительских прав не имела, только обучалась в автошколе. Девушка за руль автомобиля села впервые, отправилась за подарком на День Рождения бабушки и не доехала до дома 200 метров.

- У ее бабушки вчера было День рождения. Она села за руль, поехала ей подарок на Комбате купила, возвращалась домой и не доехала 200 метров. Хотела показать машину бабушке. Мы в шоке. Она училась на права. Мы ее постоянно одергивали, чтобы она вообще не садилась за руль. Это она в первый раз села и поехала. Она выпрыгнула. Надо было в машине сидеть, может такого исхода бы и не было. Она испугалась и решила выпрыгнуть. Нога застряла в дверке. Ее начало мотать. Машиной сама себя задавила,- сообщила сайту "Курьер. Среда. Бердск" свекровь девушки Татьяна Хамидова.

Также как выяснилось, в настоящее время руководство поднимает вопрос, чтобы освободить мужа девушки из мест лишения свободы досрочно.

- Ему нужно было в августе окончательно летом освобождаться, но сейчас уже соберут документы. Месяца через 2-3 придет,- ответила Татьяна Хамидова.

Помогли собрать средства для организации похорон семьи погибшей одноклассники и коллеги. Прощание с девушкой пройдет 16 декабря в селе Маяк Искитимского района.

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