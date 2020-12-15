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«Все очень богатые, очень бизнесмены»: устроили поминки «важные люди» в ресторане Новосибирска. И не заплатили

10:15 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Владелец заведения говорит, что гости внезапно пустились в пляс, а потом собрались и ушли.

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В новосибирском ресторане «важные люди» устроили поминки

«Все очень богатые, очень бизнесмены»: в новосибирском ресторане «важные люди» устроили поминки. И не заплатили. Владелец заведения говорит, что гости внезапно пустились в пляс, а потом собрались и ушли. Руслан Меликов рассказал изданию «Подъём», что пришедшие вели себя по-хамски.

«Это позор: гулять и прикрываться новосибирскими депутатами, нажраться и ещё танцевать на похоронах. Официанты все плакали».

Вдова Ирина сказала «Подъёму», что просто не нашла, кому отдать деньги.

«Мы пришли, а они начали только тарелки мыть. У них, вроде как, банкет был до утра… Люди такие серьёзные сидят за столом, а на столах пусто. Там было два депутата, профессора из институтов, художники и спортсмены. Ни одного не было простого работяги. Все очень богатые, очень бизнесмены, которых по телевизору показывают.

Я не отказывалась платить. Мы не нищие, не шаромыги из-под забора какие-то. Сестра 6 раз звонила администратору, но та пропала. Кому платить? Официантам? Я сказала, что завтра оплачу».

Источник: t.me/pdmnews

важные люди поминки
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От редакции

Заплатят?

Аноним, 15 декабря 2020 10:29
Баян порвали

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