Пользователи Ledger потеряли еще 60 BTC из-за фейковой утечки данных

Неизвестные злоумышленники продолжают обворовывать пользователей аппаратного кошелька Ledger через фишинговую рассылку. На этот раз они предлагают обновить кошелек после якобы произошедшей утечки личных данных 115 тысяч клиентов. Об этом ForkLog сообщил один из пользователей.

Подписавшись именем CEO Ledger Паскаля Готье, хакеры сообщили, что «8 декабря исследователи безопасности зафиксировали несанкционированный доступ третьей стороны к одному из внутренних серверов Ledger Live».

Утечка данных якобы затронула конфиденциальные данные около 115 тысяч клиентов, включая личную информацию, приватные и публичные ключи, а также количество хранящейся в кошельке криптовалюты.



Пример фишингового письма от злоумышленников.

«Если вы получили это письмо, значит вы пострадали от утечки. Чтобы убедиться, что ваши активы в безопасности, установите последнюю версию Ledger Live и следуйте инструкциям для создания нового PIN-кода от кошелька», – говорится в письме.

Хакеры максимально подстраиваются под актуальную повестку. 8 декабря Twitter-аккаунт службы поддержки Ledger действительно сообщил о выпуске свежего обновления Ledger Live.

Ledger Live v2.18.0 is out

It brings a rework to our value system and adds some new fiat options

You can also use your own #BTC full node! Keep in mind it's currently an Experimental Feature

⚠️This update is available within Ledger Live, never click on any email links for it⚠️

— Ledger Support (@Ledger_Support) December 8, 2020