Обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ Навальный

В Москве с версией об отравлении категорически не согласны, указывая, что следов яда при обследовании в омской больнице обнаружено не было.

CNN сообщил о причастности 8 сотрудников ФСБ к отравлению Навального

Авторы расследования утверждают, что первое покушение могло состояться еще в июле и тогда жертвой нападения едва не стала супруга оппозиционера Юлия.

Издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Алексея Навального причастны сотрудники ФСБ.

Авторы материала пишут, что в покушении на Навального участвовали восемь человек, а выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров. Группу якобы возглавлял Станислав Макшаков, который в 1970-е годы, по данным CNN, работал в институте под Саратовом, где как раз и разработали «Новичок». Другие фигуранты журналистского расследования — Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев (некоторые из них имеют медицинское образование). По данным CNN, члены группы обычно путешествовали по два или три человека, чередуя настоящие имена и псевдонимы. Всякий раз они посещали города, в которые приезжал Навальный, пишет издание.



По данным расследователей, первая попытка покушения имела место еще в июле в Калининградe, куда приезжали Навальный и его жена Юлия, а также несколько фигурантов расследования. Тогда супруге оппозиционера стало плохо, пишет CNN. По ее словам, она переночевала в этом же самом номере, а на утро чувствовала себя хорошо. Эксперты, которых опросили участники расследования, допускают, что ее могли отравить, но интоксикация была слабой.Авторы материала указывают, что Александров, Осипов и Паняев в августе летали в Новосибирск и Томск, куда ездил Навальный. Журналисты отмечают, что отравление могло произойти вечером 19 июля в гостинице Xander в Томске.В материале о расследовании издания The Insider (его версия немного отличается от того, что опубликовала CNN) утверждается, что уже после событий в Томске член группы Таякин отправился из Москвы в Горно-Алтайск. Они предположили, что целью его поездки был Институт химико-энергетических технологий в Бийске, который мог помочь с удалением следов химического оружия. В Горно-Алтайск вылетели и участники группы, которые находились в Новосибирске и Томске.При этом, как указывают авторы расследования, нет никаких данных, что кто-то из вышеупомянутой группы был в Омске, когда Навальный лежал в местной больнице.

CNN утверждает, что журналисты пытались поговорить с Таякиным у него дома, однако последний захлопнул дверь, отказавшись отвечать на вопросы.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Также РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Навальный, комментируя опубликованный материал, написал на своей странице: «дело раскрыто».



Навальный также указал, что, согласно его данным, упомянутый в расследовании Паняев одно время был прописан в его доме в столичном районе Люблино.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Его самолет сел в Омске, политика госпитализировали и ввели в искусственную кому. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Соратники оппозиционера с самого начала утверждали, что он был отравлен. В начале октября немецкие власти сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

4 сентября Der Spiegel сообщил, что следы яда нашли на бутылке, из которой пил Навальный в томской гостинице. По данным издания, эту бутылку сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете, и позже передали врачам в Берлине. Издание предполагало, что Навальный отпил из нее уже после отравления, оставив на ней следы яда.

В Москве с версией об отравлении категорически не согласны, указывая, что следов яда при обследовании в омской больнице обнаружено не было. При этом в России настаивают на предоставлении немецкими властями материалов, в том числе и биологических. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти заинтересованы в расследовании произошедшего с Навальным, однако никто не захотел помогать России в установлении обстоятельств. «Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. < ...> и что больной — не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. < ...> Вопросов больше, чем ответов», — сказал Песков.

Официальные ведомства пытались объяснить, что именно случилось с Навальным. Так, например, 6 ноября управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в качестве возможных причин случившегося назвало диеты, направленные на снижение веса, а также нарушение углеводного обмена — и «сопутствующий» — хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.

Омские врачи по итогам экспертиз не нашли подтверждений того, что Навальный был отравлен, и основной причиной ухудшения его самочувствия посчитали нарушение обмена веществ, вызвать который мог целый ряд факторов.

«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного не было у пациента», — говорил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, комментируя данные об отравлении ядом.

Источник: РБК