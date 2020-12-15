Сколько россиян привились от гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины в регионы поставлены.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины в регионы поставлены.

Более 53% населения России - 78,79 миллиона человек - уже привиты от гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжаетс

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

я вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 миллиона человек, что составляет 53,7% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.



В России продолжает регистрироваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах России, уточнили в пресс-службе.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, подчеркнули в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, согласно которому предполагается привить от гриппа не менее 60% населения России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины в регионы поставлены.