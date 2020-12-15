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Тела 11 человек нашли на месте пожара в Башкирии

09:55 15.12.2020 Фото: МЧС
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Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека.

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Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека

Пожарные обнаружили тела 11 погибших на месте тушения пожара в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, горел частный пансионат по всей площади (162 кв. м). Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 04:00 мск пожар был потушен.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", - добавили в МЧС.

пансионат пожар сгорели
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