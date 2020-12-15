15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сообщили о первом случае заражения дикой норки коронавирусом в США

11:00 15.12.2020 Фото: pixabay.com
1

Вирус был обнаружен у норки в штате Юта во время проведения эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса.

% name% title
5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 15 декабря, открыл секрет оперштаб в Бердске"Это просто абсурд": не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. Читайте ответ ДробинскойЕщё 849 новостей

Национальная лаборатория ветеринарной службы минсельхоза США подтвердила первый в стране случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе.

Вирус был обнаружен у норки в штате Юта во время проведения эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса. "Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2", - цитирует РИА Новости сообщение службы инспекции здоровья животных и растений США.

По данным специалистов, пока нет доказательств, что коронавирус циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм, в которых выявлены случаи заболевания. Информация об обнаружении вируса у дикой норки в США передана во Всемирную организацию по охране здоровья животных.

коронавирус норка сша
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут истреблять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какая зарплата у космонавта в 2020 году: и как их повысят в 2021
12:18 15-12-2020
Какая зарплата у космонавта в 2020 году: и как их повысят в 2021
Рассекретил документы к юбилею посадки на Венеру "Роскосмос"
12:15 15-12-2020
Рассекретил документы к юбилею посадки на Венеру
Бердск"Женя, поправляйся!": перечислили 15 тыс. рублей в помощь упавшему с обрыва в 5 этажей на берегу Обского моря слепому музыканту Фурцеву в Бердске
12:14 15-12-2020
Почему они становятся бедными, рассказали жители России
12:00 15-12-2020
Почему они становятся бедными, рассказали жители России
Нужно ли удалять зубы мудрости
11:50 15-12-2020
Нужно ли удалять зубы мудрости
Жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос" жители Украины
11:45 15-12-2020
Жестко раскритиковали новый состав жюри шоу
Рынок акций в России: Обновляет рекорды в ожиданиях победы над коронавирусом
11:45 15-12-2020
Рынок акций в России: Обновляет рекорды в ожиданиях победы над коронавирусом
Возобновились бои за спорные села в Карабахе
11:36 15-12-2020
Возобновились бои за спорные села в Карабахе
Начнут бесплатно возить врачей "Яндекс.Такси" и "Ситимобил"
11:29 15-12-2020
Начнут бесплатно возить врачей
Выборщики избрали 46‑м президентом США Байдена
11:21 15-12-2020
Выборщики избрали 46‑м президентом США Байдена