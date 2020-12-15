Сообщили о первом случае заражения дикой норки коронавирусом в США

Вирус был обнаружен у норки в штате Юта во время проведения эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса

Национальная лаборатория ветеринарной службы минсельхоза США подтвердила первый в стране случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе.

Вирус был обнаружен у норки в штате Юта во время проведения эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были выявлены случаи коронавируса. "Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2", - цитирует РИА Новости сообщение службы инспекции здоровья животных и растений США.

По данным специалистов, пока нет доказательств, что коронавирус циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм, в которых выявлены случаи заболевания. Информация об обнаружении вируса у дикой норки в США передана во Всемирную организацию по охране здоровья животных.