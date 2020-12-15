По делу «гайвинского стрелка» будут судить экс-сотрудницу Росгвардии

В городе Перми перед судом предстанет бывшая сотрудница Росгвардии, обвиняемая в служебном подлоге

В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы (по городу Перми) Управления Росгвардии по Пермскому краю, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В ходе расследования установлено, что 4 декабря 2019 года инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы (по городу Перми) Управления Росгвардии по Пермскому краю, получив от руководства информацию о совершении особо тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия в Орджоникидзевском районе города Перми, прибыв на рабочее место, выяснила, что в течение более двух лет не проводила ежегодную проверку наличия, организации хранения, а также технического состояния двух единиц огнестрельного оружия, принадлежащих жительнице города Перми, из которого стрелял преступник. Пытаясь избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и иных негативных последствий по службе за неисполнение возложенных на нее должностных обязанностей, составила заведомо подложный акт проверки условий обеспечения сохранности оружия и патронов к нему, внеся в него заведомо ложные сведения о проведении ею в 2018 году вышеуказанной проверки.

Указанное преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела о совершении жителем Орджоникидзевского района города Перми ряда особо тяжких преступлений против личности и собственности.

Для установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, проведена почерковедческая судебная экспертиза, выводы которой, в совокупности с иными доказательствами, позволили предъявить бывшему инспектору обвинение в совершении преступления. Вину в предъявленном обвинении она признала. Женщина уволена со службы, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело после вручения обвиняемой копии утвержденного прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: perm.sledcom.ru