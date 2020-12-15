15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Начнут бесплатно возить врачей "Яндекс.Такси" и "Ситимобил"

11:29 15.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Такую возможность предоставят до 31 января 2021 года.

% name% title
"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" в части регионов предоставят бесплатные поездки для врачей

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" будут предоставлять в ряде регионов такси врачам бесплатно до 31 января. Об этом сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на первом социальном онлайн форуме партии "Единая Россия".

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" - два наших ведущих агрегатора - пошли нам навстречу - в 12 регионах "Ситимобил", в 26 регионах "Яндекс.Такси" до 31 января 2021 года согласились предоставлять безвозмездно такси врачам, которые выезжают на вызов на дом. Нам кажется, это очень важная вещь, и мы хотели бы поблагодарить эти две компании, которые пошли на эту инициативу, и надеемся, что другие агрегаторы тоже в нее включатся, здесь, конечно, трудно переоценить помощь именно в этот тяжелый момент, абсолютно. То есть, сначала мы обсуждали скидки, а потом эти два агрегатора сказали - нет, мы понимаем критичность момента, мы готовы сделать это абсолютно безвозмездно в рамках установления определенных лимитов на одного врача на этот период", - сказал он.

В среду, 18 ноября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Путин тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц. Также вице-премьер пообещал отдельно проработать вопрос интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) перевозок врачей. После этого задача по выработке механизма предоставления компенсации операторам перевозчиков была поставлена Минцифре РФ.

В конце ноября Чернышенко сообщил, что правительство разработало механизм финансирования такси для поездок врачей, тестирование его будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В ходе совещания вице-премьер добавил, что соглашение заключено с крупными федеральными компаниями, которые покрывают 80% рынка. В частности, компании договорились, что полностью исключают комиссию и дают существенные скидки врачам.

Источник: ТАСС

бесплатно такси
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какая зарплата у космонавта в 2020 году: и как их повысят в 2021
12:18 15-12-2020
Какая зарплата у космонавта в 2020 году: и как их повысят в 2021
Рассекретил документы к юбилею посадки на Венеру "Роскосмос"
12:15 15-12-2020
Рассекретил документы к юбилею посадки на Венеру
Бердск"Женя, поправляйся!": перечислили 15 тыс. рублей в помощь упавшему с обрыва в 5 этажей на берегу Обского моря слепому музыканту Фурцеву в Бердске
12:14 15-12-2020
Почему они становятся бедными, рассказали жители России
12:00 15-12-2020
Почему они становятся бедными, рассказали жители России
Нужно ли удалять зубы мудрости
11:50 15-12-2020
Нужно ли удалять зубы мудрости
Жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос" жители Украины
11:45 15-12-2020
Жестко раскритиковали новый состав жюри шоу
Рынок акций в России: Обновляет рекорды в ожиданиях победы над коронавирусом
11:45 15-12-2020
Рынок акций в России: Обновляет рекорды в ожиданиях победы над коронавирусом
Возобновились бои за спорные села в Карабахе
11:36 15-12-2020
Возобновились бои за спорные села в Карабахе
Начнут бесплатно возить врачей "Яндекс.Такси" и "Ситимобил"
11:29 15-12-2020
Начнут бесплатно возить врачей
Выборщики избрали 46‑м президентом США Байдена
11:21 15-12-2020
Выборщики избрали 46‑м президентом США Байдена