Начнут бесплатно возить врачей "Яндекс.Такси" и "Ситимобил"

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" в части регионов предоставят бесплатные поездки для врачей

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" будут предоставлять в ряде регионов такси врачам бесплатно до 31 января. Об этом сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на первом социальном онлайн форуме партии "Единая Россия".

"Яндекс.Такси" и "Ситимобил" - два наших ведущих агрегатора - пошли нам навстречу - в 12 регионах "Ситимобил", в 26 регионах "Яндекс.Такси" до 31 января 2021 года согласились предоставлять безвозмездно такси врачам, которые выезжают на вызов на дом. Нам кажется, это очень важная вещь, и мы хотели бы поблагодарить эти две компании, которые пошли на эту инициативу, и надеемся, что другие агрегаторы тоже в нее включатся, здесь, конечно, трудно переоценить помощь именно в этот тяжелый момент, абсолютно. То есть, сначала мы обсуждали скидки, а потом эти два агрегатора сказали - нет, мы понимаем критичность момента, мы готовы сделать это абсолютно безвозмездно в рамках установления определенных лимитов на одного врача на этот период", - сказал он.

В среду, 18 ноября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений. Путин тогда указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц. Также вице-премьер пообещал отдельно проработать вопрос интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) перевозок врачей. После этого задача по выработке механизма предоставления компенсации операторам перевозчиков была поставлена Минцифре РФ.

В конце ноября Чернышенко сообщил, что правительство разработало механизм финансирования такси для поездок врачей, тестирование его будет проходить в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В ходе совещания вице-премьер добавил, что соглашение заключено с крупными федеральными компаниями, которые покрывают 80% рынка. В частности, компании договорились, что полностью исключают комиссию и дают существенные скидки врачам.

Источник: ТАСС