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Напавший с ножом на дачника попутчик из Бердска, предстанет перед судом

10:25 15.12.2020 Фото: pixabay
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Потерпевший чудом выжил. Он добрался до ближайшего СТО, истекая кровью. Сотрудники СТО отвезли мужчину в больницу.

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Потерпевший чудом выжил. Он добрался до ближайшего СТО, истекая кровью. Сотрудники СТО отвезли мужчину в больницу.

В Бердский городской суд поступило уголовное дело о нападении на 60-летнего жителя Бердска. На скамье подсудимых - 24-летний житель Новосибирска Алексей Масалов.

Резонансное преступление было совершено 3 октября 2020 года. Как ранее сообщал Курьер.Среда.Бердск, пострадавший бердчанин ехал на дачу. По дороге он подобрал незнакомого попутчика, которым и был Алексей Масалов. По предварительным данным, в дороге между мужчинами произошла ссора.

- Органами предварительного следствия Масалов обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно в том, что, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, двигавшегося под управлением потерпевшего, нанес последнему удары клинком ножа в область шеи и головы, - уточнили в Бердском городском суде.

Потерпевший чудом выжил. Он добрался до ближайшего СТО, истекая кровью. Сотрудники СТО отвезли мужчину в больницу.

Обвиняемый же пытался скрыться. Но его быстро задержали в Ленинском районе Новосибирска. Ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, опасного для жизни и здоровья). Он находится под стражей.

Уголовное дело рассмотрит председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

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