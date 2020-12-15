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Почему они становятся бедными, рассказали жители России

12:00 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, снизилось до 64%, хотя еще в марте таких было 69%.

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Россияне объяснили социологам, почему становятся бедными

С марта по ноябрь 2020 года число бедных россиян увеличилось с 27% до 33%. В ходе опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) жители РФ рассказали о причинах своей бедности.

«В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%)», — комментирует итоги опроса ФОМ газета «Ведомости». Социологи также отмечают, что россияне причиной бедности называют рождение детей.

В ходе опроса 40% респондентов указали, что не смогут преодолеть бедность. ФОМ отмечает, что такой динамики роста бедного населения в России не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. Число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, снизилось до 64%, хотя еще в марте таких было 69%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, осталась на прежнем уровне — около 1%.

Источник: ura.news

бедность доходы нищета
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