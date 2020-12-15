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Пригрозила России "ответственностью" за продажу "Массандры" Украина

12:30 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

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Украина пригрозила России "ответственностью" за продажу "Массандры"

Россия будет нести ответственность за продажу крымского винодельческого предприятия "Массандра", написала у себя в Twitter замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
"Россия, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (международного гуманитарного права. — Прим. ред.). В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно".
Эмине Джапарова

Ранее в понедельник принадлежащая банку "Россия" компания "Южный проект" приобрела 100 процентов акций предприятия за 5,327 миллиарда рублей.
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным.
Кроме головного завода, оно включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.
"Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

вино массандра украина
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