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Зейналян: возвращены также те граждане, которые удерживались в Азербайджане до войны

12:45 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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В рамках процесса обмена пленными и заложниками Баку было передано 12 человек.

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Зейналян: возвращены также те граждане, которые удерживались в Азербайджане до войны

Бывший министр юстиции Артак Зейналян отметил, что процесс по возвращению армянских граждан, находящихся в Азербайджане, продолжится.

В Армению российским бортом прибыли не только лица, взятые в плен и заложники ВС Азербайджана в ходе боев в Карабахе, но и те граждане, которые удерживались в этой стране до войны. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший министр юстиции Армении Артак Зейналян.

По его словам, половина возвращенных - это граждане, для защиты прав которых он и адвокат Сирануш Саакян представили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы проинформируем общественность о наших дальнейших шагах по полному восстановлению их прав. В то же время мы подтверждаем нашу неизменную приверженность возвращению других армянских граждан, удерживаемых в Азербайджане", - написал Зейналян.
Ранее самолет с 44 армянскими пленными приземлился в Ереване на аэродроме Эребуни. Вернулись те граждане, факт пленения которых был подтвержден Международным комитетом Красного Креста и Баку. По предварительным данным, это 30 военнослужащих и 14 гражданских лиц.

Глава правительства Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу "всех на всех". По данным омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, азербайджанская сторона удерживает 60 военнопленных и 40 гражданских лиц.

В рамках процесса обмена пленными и заложниками Баку было передано 12 человек. Известно о том, что в Азербайджан вернулись Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, осужденные в Карабахе за совершение диверсии, убийство подростка и армянского офицера.

военный конфликт Нагорный Карабах обмен пленными
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