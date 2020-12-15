Что обсудят на сессии 17 декабря депутаты Бердска? Всего 5 вопросов

Народные избранники встретятся дважды в этом году

Состоится очередная встреча народных избранников 17 декабря в Бердске. Депутаты рассмотрят 5 вопросов:

1. О внесении изменений в Устав города Бердска;

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;



3. О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;4. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;5. Об утверждении Плана реализации наказов избирателей и Плана организационно-технических мероприятий депутатам Совета депутатов города Бердска на 2021 год.

Напомним, в актовом зале депутаты Бердска встретятся 25 декабря в 09.00 в актовом зале мэрии. В этот день состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления.