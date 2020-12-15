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Что обсудят на сессии 17 декабря депутаты Бердска? Всего 5 вопросов

11:03 15.12.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В числе прочих вопросов - внесение изменений в устав города.

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Народные избранники встретятся дважды в этом году

Состоится очередная встреча народных избранников 17 декабря в Бердске. Депутаты рассмотрят 5 вопросов:

1. О внесении изменений в Устав города Бердска;
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

3. О бюджете города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
4. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития города Бердска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
5. Об утверждении Плана реализации наказов избирателей и Плана организационно-технических мероприятий депутатам Совета депутатов города Бердска на 2021 год.

Напомним, в актовом зале депутаты Бердска встретятся 25 декабря в 09.00 в актовом зале мэрии. В этот день состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления.

горсовет. что обсудят сессия совет депутатов
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От редакции

Пойдете на сессию?

Сибиряк, 15 декабря 2020 11:35
А где отчет Дробинской по работе бердского здравоохранения или замухоморили?

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