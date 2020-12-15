Заявил об обнаружении нового варианта коронавируса Минздрав Британии

Всего с начала пандемии, по данным портала Worldometer, в Великобритании от коронавируса умерли свыше 64,1 тыс. человек. Число инфицированных в королевстве превысило 1,84 млн.

Минздрав Британии заявил об обнаружении нового варианта коронавируса

Случаи заболевания одним из генетических вариантов коронавируса, который предположительно способен распространяться особенно быстро, отмечаются в Великобритании. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, новый вариант коронавируса распространяется в юго-восточной части Англии, сообщает издание Newsweek.

«Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов», — сказал Хэнкок.

Министр добавил, что в стране отмечено больше тысячи случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Великобритания передала данные о новом варианте вируса Всемирной организации здравоохранения.

«Похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах», — отметил Хэнкок.

Он добавил, что британские эксперты продолжают анализировать полученные данные. При этом, по его словам, «пока ничто не указывает на то, что этот новый вариант чаще вызывает тяжелые формы заболевания».

Крайне низкой считается и вероятность того, что от нового варианта коронавируса не будет защищать вакцинация.

8 декабря Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию от коронавируса. В приоритетном порядке прививки сначала делают людям из групп риска, определенных правительством. Для этого используется препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация добровольная, бесплатная и будет осуществляться по приглашению.

Всего с начала пандемии, по данным портала Worldometer, в Великобритании от коронавируса умерли свыше 64,1 тыс. человек. Число инфицированных в королевстве превысило 1,84 млн.