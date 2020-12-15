Выборщики избрали 46‑м президентом США Байдена

Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом

Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США.

Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 302, Дональд Трамп — 232.

Все штаты, где действующий президент оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.



Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса утвердит итоги.По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у Трампа.

Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.

Источник: РИА Новости