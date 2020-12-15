Новый претендент на кресло мэра Бердска: Подала документы на должность главы известная активистка Наталья Слесарева 15 декабря. Список ее соперников

Наталья Слесарева - известный житель города

Названо имя нового претендента на пост главы Бердска сегодня, 15 декабря. Как сообщил "Курьер. среда. Бердск" спикер горсовета Бердска и член конкурсной комиссии Владимир Голубев, им стала Наталья Слесарева.

- Сейчас сдает документы на должность главы Бердска Наталья Слесарева, - сказал Владимир Алексеевич.

Таким образом, за два дня до окончания приема заявок от желающих сесть в мэрское кресло обозначились четыре претендента — действующий глава Евгений Шестернин, бывший чиновник Александр Трушакин, Сергей Синяев и Наталья Слесарева. Но у второго, как сообщал спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, не хватает документов. И если он не изменит своего решения баллотироваться, должен пополнить пакет документов до 17 декабря. Это последний день приема заявок на участие в конкурсе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Наталья Слесарева известна в Бердске. Она проводит митинги и пикеты против транспортной реформы, строительства новой свалки за кладбищем Бердска, а также исправцентра в городе.

Нынешний градоначальник Евгений Шестернин подал заявку в четверг, 10 декабря. Хотя старт этой процедуре был дан 4 декабря.

-Евгений Анатольевич сдал документы... А вот допускать ли до следующего этапа конкурса (тестирование), решает конкурсная комиссия, - отметил Голубев.

Ведь конкурсная комиссия должна проверить подлинность сданных документов и правдивость предоставленных сведений.

Первый кандидат — Александр Трушакин - подал заявку на участие в борьбе за кресло мэра Бердска 9 декабря. В 2019 году он баллотировался в мэры Новосибирска, но его регистрацию в качестве кандидата аннулировали на основании апелляционного определения по решению Верховного суда. Он выдвигался от регионального отделения "Партии Великое Отечество". Но 25 июля ВС РФ приостановил деятельность этой всероссийской политической партии.

Александр Трушакин в 2010 году участвовал в выборах в законодательное собрание в Советском районе Новосибирска по 37-у округу, в 2011-м пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Как выберут мэра Бердска

С 4 декабря конкурсная комиссия начала прием заявок от кандидатов на пост главы Бердска. Претенденты на высший муниципальный пост могут приносить документы по 17 декабря включительно с 10.00 до 16.00 в кабинет №34 администрации города (ул. Горького, 9). Справки по телефону аппарата Совета депутатов — 8 (383-41) 3-17-11.

Решение о сроках каждого этапа выборов мэра депутаты определили на сессии, прошедшей 27 ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Собственно конкурс по отбору кандидатур на должность главы в виде письменного теста на знание законодательства в сфере муниципального управления пройдет 25 декабря в 9.00 часов в актовом зале мэрии.

После тестирования, прошедшие в следующий этап претенденты будут заслушаны конкурсной комиссией, которая выберет не менее двух кандидатов на пост мэра. Эти кандидатуры в тот же день рассмотрят депутаты на внеочередной сессии Совета. И путем тайного голосования выберут нового главу Бердска. В мэрское кресло сядет тот, кто получит наибольшее число депутатских голосов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" спикер горсовета и председатель конкурсной комиссии Владимир Голубев, для избрания необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 17 депутатов — половина от списочного состава плюс один. В противном случае комиссия будет вынуждена признать конкурс несостоявшимся, а Совет депутатов должен будет объявить новый конкурсный отбор.

Напомним, что в 2015 году, когда впервые в Бердске применили схему назначения главы по конкурсу и победил Шестернин, было 14 претендентов. Возглавить город 5 лет назад хотели люди в возрасте от 37 до 63 лет - от массажиста до пенсионера ФСБ, чиновников и доктора наук.

Евгений Шестернин, срок полномочий которого истек 26 ноября 2020 года, 1 декабря официально заявил об участии в "предвыборной гонке". Его желание поддержали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и бердский депутатский корпус. Шестернин по Уставу остается управлять городом до того момента, как депутаты на сессии тайным голосованием выберут мэра. Это произойдет 25 декабря.