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Насколько эффективна вакцина от коронавируса "Спутник V", стало известно

13:30 15.12.2020 Фото: sputnikvaccine.com
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Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им Гамалеи, зарегистрировали в августе текущего года.

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Разработчик объяснил данные об эффективности вакцины "Спутник V"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти", — подчеркнул он.
В то же время, по словам разработчиков, препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19.

"В группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — говорится в сообщении.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах.
"Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — добавил он.
Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им Гамалеи, зарегистрировали в августе текущего года. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека, ее важными преимуществами являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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