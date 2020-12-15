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Сколько пьют обычные люди, рассказали в "Трезвой России"

14:00 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Самым употребляемым видом алкогольной продукции в стране, как отмечают эксперты, является пиво – 8,5 миллиарда литров в год.

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В "Трезвой России" рассказали, сколько граждан употребляют алкоголь

Более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, 53% представителей молодежи делают это систематически раз в неделю, говорится в докладе о демографической ситуации Федерального проекта "Трезвая Россия", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Под основным ударом находится трудоспособное население страны, а это 89,6 миллиона человек. или 61% от всего населения. Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию. При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем", - говорится в докладе, который сегодня будет направлен в правительство и регионы.
По данным "Трезвой России", в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи – доля их вовлеченности в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом.

"Опрос был проведён в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года. Основной возраст опрашиваемых - 18-23 года. Процент потребления алкоголя среди молодёжи составил 69% среди опрашиваемых. По итогу опроса 53% респондентов употребляли алкоголь систематически (раз в неделю). Опрошенные указали, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя является: доступность алкоголя (62% опрошенных) и реклама алкоголя в медиа, на телевидении (52%)", - указано в докладе.

По итогам проведенного Федеральным проектом "Трезвая Россия" опроса 7 000 человек в 64 регионах страны 95% опрошенных граждан выступают за полный запрет деятельности "наливаек".
"Как общество, региональные власти, так и депутатский корпус обеспокоены ростом криминала по вине псевдокафе, которые бойко торгуют алкоголем. Люди, жильцы многоквартирных домов дали чёткий запрос на решение проблемы", - прокомментировал доклад глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.
Самым употребляемым видом алкогольной продукции в стране, как отмечают эксперты, является пиво – 8,5 миллиарда литров в год. Затем следует водка – около 1 миллиарда литров. К таким выводам "Трезвая Россия" пришла, не только оценивая данные о продажах продукции, но и комплексно анализируя объемы закупок стеклотары, спирта и так далее.

Источник: РИА Новости

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