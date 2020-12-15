Жестко раскритиковали новый состав жюри шоу "Голос" жители Украины

Пользователи поспорили из-за нового состава жюри 11-ого сезона украинской версии вокального шоу "Голос".
В Instagram-аккаунте телепроекта сообщили, что новыми наставниками стали Надя Дорофеева и Олег Винник. С прошлого сезона в шоу остались Тина Кароль и Monatik. Проект покинули Дан Балан, а также Настя Каменских и Потап.
Такие изменения возмутили многих украинских поклонников телешоу.
"Прощай, "Голос Украины". Я, как и многие, смотрела "Голос" из-за Дана", — отреагировала a__aydan__.
"Без Потапа будет скучно", — считает svet_lana_singing.
"Сказать, что я разочарована — ничего не сказать", — призналась lenmara_ilimdarovna.
"Если еще и Тина уйдет, то незачем смотреть вообще будет!" — отметила laura_ed11.
"Уверена, что в этом году рейтинги упадут", — предположила dorofeeva.va.
"Будет худший сезон", — резюмировала rurak_olha702.
Однако нашлись и те, кому пришелся по душе новый состав жюри вокального шоу.