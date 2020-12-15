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"Шрека" признали национальным достоянием США

14:30 15.12.2020 Фото: © DreamWorks Animation, 2004
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Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.

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"Шрека" признали национальным достоянием США

Фильмы "Темный рыцарь", "Шрек", "Заводной апельсин" и некоторые другие добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса. Об этом сообщает портал Variety.
Как отмечает издание, попадание в этот список гарантирует, что лента будет сохранена с положениями закона о национальной сохранности фильмов. Критерием отбора, как уточняется, является "культурная, историческая или эстетическая значимость ленты". Фильм должен быть снят не менее чем за десять лет до внесения его в список.
Библиотекарь Карла Хайден отметила важность национального реестра фильмов в записи американской истории.

Всего в этом году в реестр включили 25 картин, в том числе "Братья блюз", "Бриолин", "Заводной апельсин", "Шрек" и "Темный рыцарь". Всего в списке содержится уже 800 наименований.
Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой "Темный рыцарь", но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.

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