Устроили слежку незнакомцы за предложившей в мэры Бердска Владимира Голубева

С 11 декабря они по очереди дежурят в подъезде, на вопросы не отвечают, только улыбаются. Соседи боятся.

После выстрелов в окно за бердчанкой стали следить незнакомцы

Незнакомые мужчины следят за предложившей в мэр Владимира Голубева Маргаритой Анисимовой из Бердска. Можно сказать, что даже преследуют ее.

Первого подозрительного незнакомца Маргарита заметила еще 11 декабря.

-Выхожу на площадку, открываю дверь, сверху спускается человек. Дверь у соседей не хлопала. Он идет за мной. Сначала медленно шел. Потом решил обогнать. Я пропустила. У него в руках заметила телефон — что-то фотографировал или снимал видео. Спросила: за мной следите? Он глазами со мной встретился. Мужчине лет 40. Прилично одетый. В руках сумочка. Он отвернулся к почтовым ящикам. Вернулась через какое-то время. Он, видимо, стоял между этажами и меня видел. Я заметила, что она поднимается на четвертый этаж. Я открыла дверь. А потом поднялась этажом выше. Смотрю, он сидит на корточках. Улыбнулась и спросила: что ты тут делаешь, еще не все заснял? Он встал, навалился на перила и уставился в телефон. Я решила его снять на видео. Когда он это увидел, то пошел вниз. Сделать запись не удалось. Он весь день ходил туда-сюда. Соседи видели, как он подходил к нашей двери, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 15 декабря Маргарита Владимировна.

Бердчанка заметила, что до самого вечера пятницы возле дома стоял черный автомобиль. Который исчез примерно в то же время, что и незнакомец.

В субботу и воскресенье бердчанка не видела за собой слежки. В понедельник следовало продолжение «детективной истории». Маргарита вместе с младшей дочерью пришла из школы. Дочь оставила в квартире, а сама отправилась встречать гостей. В подъезде столкнулась с молодым человеком в черной куртке. Он потихоньку поднимался на четвертый этаж. Встретила родственников. Родные погостили и собрались домой. Проводила их. И встретила возле подъезда сильно замерзшего человека. Он посмотрел на Маргариту и заулыбался. Это был тот самый человек в черной куртке, которого она встретила в этот день раньше.

-Позже поднимаюсь на четвертый этаж — вот он. Парень в черной куртке. Говорю, что есть такая-то статья. Мол, ничего она ему не говорит? Вы с пятницы здесь суетитесь, что вам надо? Говорю, что буду жаловаться. Стал спускаться вниз. Проходит мимо меня и четко смотрит в глаза. Между вторым и первым этажами выглянул и улыбается. Я ему в это время крикнула про то, что не знаком ли со статьей о преследовании. Отвечает, что нет.

С третьим молодым человеком Маргарита столкнулась в магазине рядом с ее домом утром 15 декабря. До этого он шел за ней от дома. Она разговаривала с продавцом, а он стоял прямо рядом с ней. Продавец на него взглянула и спросила, что нужно ли ему что-то. Буркнул, что просто смотрит, и тут же ушел.

-Я говорю продавцу, что это не покупатель, а моя охрана.

Накануне Маргарита Анисимова звонила в отдел МВД и сообщила о преследовании. Там ей сказали, что необходимо прийти к ним и написать заявление. Пока она еще не ходила в полицию.

Слежка не столько испугала, сколько возмутила бердчанку и ее дочерей. Но вот соседи теперь смотрят на Маргариту Анисимову из-под лобья. Их незнакомцы в доме реально напугали.

Напомним, стреляли в окна квартиры на третьем этаже дома №52 по ул. Ленина вечером 10 декабря. Дома находились двое детей. Хозяйка квартиры узнала о стрельбе от 15-летней дочери. Девочка даже записала на листочке время происшествия и то, что происходило дальше. Она очень испугалась.

Маргарита вызвала полицейских. Она предполагала, что в окна могли стрелять подростки либо недоброжелатели.

Сотрудниками полиции проводят проверку по факту повреждения окон.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне происшествия Маргарита Анисимова высказала на страницах сайта свое мнение: в кресле мэра Бердска она хотела бы видеть спикера бердского горсовета депутатов Владимира Голубева. Этого человека она знает с детства. Он немало помогал ее бабушке.

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