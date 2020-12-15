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Отказался снимать арест с часов и земельного участка Фургала суд

14:45 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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Суд Москвы не снял арест с часов Фургала стоимостью более 1 млн рублей

Мосгорсуд признал законным наложение обеспечительного ареста на дорогостоящие мужские часы, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, арест не снят и с земельного участка, принадлежащего экс-губернатору.

"В Московском городском суде рассмотрены жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о разрешении наложения ареста на имущество - земельный участок, часы наручные - в рамках уголовного дела в отношении Фургала С. И. Мосгорсуд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, рыночная стоимость которых составляет чуть более 1 млн рублей, запретив при этом ими пользоваться и распоряжаться путем их отчуждения.

Ранее было удовлетворено аналогичное ходатайство следствия об аресте земельного участка площадью четверть гектара и недостроенного дома в подмосковной Яхроме. По делу также арестованы более 3 млн рублей, более $3 тыс. и два автомобиля: Toyota Land Cruiser и Lexus. Были также продлены обеспечительные меры, наложенные на $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.

Источник: ТАСС

губернатор протесты хабаровск Сергей Фургал
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