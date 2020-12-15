Наглоталась бабушкиных таблеток и умерла 3-летняя девочка. Бабушку отдали под суд

В ходе следствия женщина свою вину в содеянном признала полностью.

В Славгороде местная жительница, признана виновной в причинении смерти по неосторожности малолетней внучке

Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней жительнице города Славгорода. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года в одном из домов города Славгорода 3- летняя девочка находилась под присмотром бабушки. В вечернее время женщина оставила внучку без должного внимания и не создала безопасных условий пребывания ребенка в доме, оставив медикаменты в доступном для нее месте. В отсутствие бабушки девочка нашла медикаменты и употребила внутрь таблетки гипотензивного действия. Через несколько дней несовершеннолетняя скончалась в медицинском учреждении.

В ходе следствия женщина свою вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Источник: altai-krai.sledcom.ru