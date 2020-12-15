Скончались от коронавируса 7 пациентов за сутки на 15 декабря в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 15 декабря в регионе зарегистрировано 25 304 случая COVID-19 (+168 за минувшие сутки), в том числе у 1 516 детей. 20 994 человека выписаны с выздоровлением (+206 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 64 года, 74 года, 81 год, и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 846 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 173 человека. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 38 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 597.

В больницы районов области госпитализированы 1 342 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 625 жителей региона, 77 343 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 713 обращений, госпитализированы 31 человек.