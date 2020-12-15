15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Скончались от коронавируса 7 пациентов за сутки на 15 декабря в Новосибирской области

12:30 15.12.2020
1

Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

% name% title
Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 15 декабря в регионе зарегистрировано 25 304 случая COVID-19 (+168 за минувшие сутки), в том числе у 1 516 детей. 20 994 человека выписаны с выздоровлением (+206 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 64 года, 74 года, 81 год, и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 846 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 173 человека. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 38 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 597.

В больницы районов области госпитализированы 1 342 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 003 639 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 625 жителей региона, 77 343 человека сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 713 обращений, госпитализированы 31 человек.

зараженные коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

pixabay

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эти простые 10 привычек продляют жизнь на 10 лет
13:50 15-12-2020
Эти простые 10 привычек продляют жизнь на 10 лет
Поддержал социальные инициативы «Единой России» Путин
13:45 15-12-2020
Поддержал социальные инициативы «Единой России» Путин
Фото: Вот так у нас чистят снег на ул. Маяковского!
13:38 15-12-2020
Фото: Вот так у нас чистят снег на ул. Маяковского!
БердскДТП: Водитель на «ГАЗ Луидор» въехал в стоящий Hyundai Solaris в Бердске. Пострадал 14-летний подросток
13:38 15-12-2020
ДТП: Водитель на «ГАЗ Луидор» въехал в стоящий Hyundai Solaris в Бердске. Пострадал 14-летний подросток
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
13:33 15-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Насколько эффективна вакцина от коронавируса "Спутник V", стало известно
13:30 15-12-2020
Насколько эффективна вакцина от коронавируса
Прогноз на матч Юта – Финикс: Пол еще не сыгрался с партнерами
13:24 15-12-2020
Прогноз на матч Юта – Финикс: Пол еще не сыгрался с партнерами
«Я была очень счастлива. Страшно скучаю»: рассказала о жизни с артистом Нелли Кобзон
13:20 15-12-2020
«Я была очень счастлива. Страшно скучаю»: рассказала о жизни с артистом Нелли Кобзон
Какая будет зима 2021
13:20 15-12-2020
Какая будет зима 2021
Светлана Рябоконь и Наталья Слесарева, огромное вам спасибо за то, что боритесь за экологию города
13:16 15-12-2020
Светлана Рябоконь и Наталья Слесарева, огромное вам спасибо за то, что боритесь за экологию города