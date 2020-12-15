"Искал маску в куртке, портфеле, штанах": кондуктор высадила из автобуса мальчика в Новосибирске

Отец не намерен жаловаться на кондуктора. И не считает, что тот совершил великое преступление.

В Новосибирске кондуктор высадила из автобуса человека без маски

«Я ее искал в куртке, портфеле, штанах...»: в Новосибирске ребенка высадили из автобуса, потому что потерял маску

Отец 9-летнего школьника удивлен, что никто из пассажиров не выручил его сына.

В Новосибирске кондуктор высадила из автобуса человека без маски. Сама по себе ситуация была бы типичной, не будь пассажир ребенком. Всего 9 лет.

— Я вошел в автобус, кондуктор спросила: «Где маска?». Я поискал в куртке, в портфеле, в штанах — нет маски. Она сказала, что тогда я выйду и пойду пешком, — с обидой рассказал КП-Новосибирск 9-летний Алеша* (имя изменено по просьбе родителей).

Паренек возвращался из школы. Когда отправился домой, думал, маска — с собой. Ехать нужно было с остановки Лазурной до Плющихинского жилмассива — без малого два километра. На улице в этот день был не лютый мороз. Но и не оттепель: -16°С.

— Холодрыга была, — говорит школьник, который, все же, продрог на улице.

Отец не намерен жаловаться на кондуктора. И не считает, что тот совершил великое преступление. Но удивляется: неужели нельзя было выручить ребенка? Почему такие ситуации не предусмотрены?

— У меня всегда запасная маска с собой есть, все время в кармане ношу. Всякие ситуации бывают, если кому-то понадобится — отдам, — говорит мужчина.

Может, в салоне ни у кого не было запасной? До дома пареньку пришлось бы шагать почти два километра. Он решил попытать счастья со следующим автобусом, и на этот раз повезло.

— Зашел в другой, мне в нем выдали маску. Поехал домой, — благодарен мальчишка кондуктору, у которого оказался необходимый аксессуар.

Алеша говорит, что изначально неудача его постигла в автобусе №95. На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом редакция КП-Новосибирск нашла: перевозками по этому маршруту занимается ООО «Оста». Мы позвонили по указанному телефону.

— В муниципалитете рассматривался вопрос о том, чтобы кондуктору в такой ситуации надо выдать маску ребенка. Но ответа я не знаю, — признался не представившийся собеседник.

Источник: instagram.com/ochevidecnsk