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Провалились под лёд два снегохода под мостом через Бердь

12:50 15.12.2020 Фото: pixabay
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Один удалось спасти, второй ушёл на глубину 15 метров.

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Один удалось спасти, второй ушёл на глубину 15 метров.

Происшествие с гусеничной техникой, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, произошло  13 декабря.

В ледяную воду под мостом через Бердь провалились два снегохода. Один из снегоходов оказался подо льдом частично, второй полностью ушёл в воду. К счастью, люди успели вовремя сойти с техники и не пострадали.

14 декабря, один из снегоходов вытащили сами хозяева, а второй остался на глубине порядка 15 метров. Именно под мостом в настоящее время самый тонкий лёд. В этом месте, пояснил инспектор ГИМС, довольно сильное течение: оно вымывает лёд, который и так крепнет намного позже. Тёплая погода и оттепель сделала его непрочным и тонким (не более 3 сантиметров). При такой прочности лёд не выдерживает даже веса человека. На технике туда выезжать категорически запрещено.

провалились под лед снегоход
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