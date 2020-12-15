Прогноз на матч Юта – Финикс: Пол еще не сыгрался с партнерами

Юте не повезло в прошлом году вылететь в первом раунде плей-офф, где они остались без Бояна Богдановича и позволили Денверу отыграться с отставания 1-3 по ходу серии.
В межсезонье менеджмент решил вернуть назад Деррика Фэйворса, усилив переднюю линию. Джаз обыграли Финикс в первой встрече этих коллективов со счетом 119:105 даже без основного разыгрывающего Майка Конли, который в «пузыре» выглядел гораздо лучше и стал одним из ключевых игроков команды.
Конли и Ройс О’Нил должны вернуться в стартовый состав Юты на вторую встречу, но тренерский штаб может дать отдохнуть другим ветеранам вроде Богдановича и Джо Инглза.
Пол – один из лучших разыгрывающих НБА, но в первом матче за новую команду у него еще не будет идеальной сыгранности с партнерами, чем должны воспользоваться Джаз.
Наш прогноз: победа Юты за коэффициент в 1,84.
Источник: bets.obozrevatel.com