Прогноз на матч Юта – Финикс: Пол еще не сыгрался с партнерами

Юте не повезло в прошлом году вылететь в первом раунде плей-офф, где они остались без Бояна Богдановича и позволили Денверу отыграться с отставания 1-3 по ходу серии.

В межсезонье менеджмент решил вернуть назад Деррика Фэйворса, усилив переднюю линию. Джаз обыграли Финикс в первой встрече этих коллективов со счетом 119:105 даже без основного разыгрывающего Майка Конли, который в «пузыре» выглядел гораздо лучше и стал одним из ключевых игроков команды.

Конли и Ройс О’Нил должны вернуться в стартовый состав Юты на вторую встречу, но тренерский штаб может дать отдохнуть другим ветеранам вроде Богдановича и Джо Инглза.



Финикс усилился Крисом Полом в межсезонье и претендует на попадание в плей-офф. Он не играл в первой встрече, но должен быть в стартовом составе Санс на второй матч против Юты, который пропустят Дарио Шарич, Камерон Джонсон и Камерон Пэйн.Пол – один из лучших разыгрывающих НБА, но в первом матче за новую команду у него еще не будет идеальной сыгранности с партнерами, чем должны воспользоваться Джаз.Наш прогноз: победа Юты за коэффициент в 1,84.

Источник: bets.obozrevatel.com