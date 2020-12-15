«Я была очень счастлива. Страшно скучаю»: рассказала о жизни с артистом Нелли Кобзон

Нелли Кобзон призналась, что скучает по мужу

Сегодня вдова прославленного артиста празднует 70-летний юбилей

Нелли Кобзон нечасто балует прессу откровенными интервью, однако сделала исключение в честь праздника. Супруга Иосифа Давыдовича, которого не стало в 2018 году, рассказала, что перенесла торжественное мероприятие на весну. Она надеется, что к этому моменту пандемия коронавируса отступит и у нее появится возможность собраться с близкими и друзьями большой компанией.

Конечно, самого главного для Нинель Михайловны человека на праздновании уже не будет. Жизнь ее супруга оборвало тяжелое онкологическое заболевание. Женщина призналась, что продолжает тосковать по возлюбленному.

«Смириться я, наверное, уже смирилась. Но, конечно, страшно скучаю. Мне очень, очень не хватает Иосифа Давыдовича. Я с ним прожила всю жизнь. И жила с ним как у Христа за пазухой. Он был такой мощной стеной, решал все проблемы — не то что мои, а всего человечества. Я считаю: мне посчастливилось прожить жизнь с человеком, не побоюсь этого слова, великим. Мне очень повезло, я с ним была очень-очень счастлива», — эмоционально высказалась Нелли.

Вдова певца поддерживала его во всем, даже если решение давалось ей тяжело. Так, она не стала останавливать артиста, когда тот отправился на переговоры с террористами, захватившими «Норд-Ост».

«У меня было состояние, которое даже трудно описать. Как будто меня било электричеством, как в розетку меня включили, где 220 вольт. Я не могла сидеть, стоять, меня все время колотило. И лично для себя я понимала: если не он, то кто? Требовать, чтобы он не пошел, было бы глупостью с моей стороны. Я помогла ему собраться, проводила до лифта, поцеловала», — поделилась воспоминаниями Нинель Михайловна.

Супруга ушедшего артиста до конца верила, что он сумеет победить болезнь. По ее словам, несмотря на понимание того, что все люди стареют и уходят, она не могла представить свою жизнь без любимого мужчины. «Я не верила, не могла, не хотела. Но вот, как видите, пришлось…» — подытожила Кобзон.

Источник: eg.ru