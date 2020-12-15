Точный гороскоп на среду 16 декабря для каждого знака индивидуально

Водолеям нужно сохранить хорошее настроение, а Близнецы смогут повысить свой статус

У Овнов сегодня возможны изменения в сложившихся старых делах. Будет благоприятным днем для встреч, переговоров, подписания контрактов и заключения соглашений о партнерстве. Вечернее время можно провести в общении с близкими, найти повод для романтических развлечений с любимым человеком.

Умение Тельцов, во время принятия решений, быстро реагировать, помогут им сегодня добиться успеха. Вам придется отбросить присущую вам медлительность и действовать более гибко. Вам в дальнейшем очень пригодятся все купленные сегодня средства связи, поэтому их покупки в этот день можно считать удачными.

Сегодня общение и налаживание контактов Близнецов помогут им значительно повысить свой статус и самомнение. Постарайтесь не зацикливаться на себе, попробуйте дать совет или помощь нуждающимся. Чтение книг или обучение чему-то новому — это лучшее, чем стоит сегодня вам заняться.

У Раков намечается успешная деятельность, связанная с получением информации. Вам, для общения с партнерами, понадобится способность поддерживать неформальную беседу, но для убеждения собеседников вам не придется прилагать особых усилий. Сегодня вы легко сохраните доверие в отношениях и предотвратите конфликты.

Звезды рекомендуют Львам запланировать все свои сложные дела на утреннее время. В первой половине дня можете ожидать положительных результатов, если ваша деятельность связана с посредничеством, перевозками или маркетингом. Во второй половине дня ваша деловая активность снизится и уступит место заботам о вашей семье.

Девам сегодня для общения с начальством, лучше выбрать первую половину дня. Вы можете получить хорошую помощь и поддержку. Сегодня могут удачно проходить любые деловые встречи. Если вы подойдете к своим проблемам с гибкостью, то жизненные обстоятельства помогут вам в принятии нетривиальных решений.

Весам сегодня не стоит скрывать от окружающих собственное мнение. Чтобы научиться чему-то новому и приобрести ценный опыт, посвятите получению необходимой для вас информации и улучшению профессиональных навыков. Возможно, во второй половине дня вы захотите уединения и снизите общение с близкими.

Скорпионам сегодня к решению проблем нужно подходить с гибкостью. Постарайтесь использовать свои коммуникативные навыки, чтобы сделать любой разговор средством достижения собственных целей. В этот день будьте вежливы, учитесь сдерживать сарказм даже тогда, когда ваши близкие не могут понять элементарных вещей.

Работоспособность Стрельцов сегодня значительно возрастет. Вы сможете разобраться со всеми накопившимися делами. Избегайте в общении с окружающими формального подхода, проявляйте на деловых встречах искренность и интерес, это утвердит вас в обществе и принесет финансовые выгоды.

Развитие карьеры Козерогов будет напрямую зависеть от их умения найти правильные слова и способности ладить с людьми. Если вы захотите произвести впечатление на окружающих, будьте коммуникабельны, в профессиональной сфере покажите все, на что вы способны.

Водолеям сегодня необходимо на весь день постараться сохранить положительное настроение. Серьезных препятствий у вас не ожидается, в этот день вам будет совсем нетрудно проявить свои способности. Это будет замечательный день для общения с друзьями, светских бесед и развлечений.

Звезды советуют Рыбам запланировать на этот день общение с коллегами и деловыми партнерами — ваши встречи будут продуктивными. Вы сможете легко аргументировать свою точку зрения, но постарайтесь в любой ситуации сохранять вежливый тон и придерживаться принятого этикета.

Источник: izvmor.ru