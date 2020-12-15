ДТП: Водитель на «ГАЗ Луидор» въехал в стоящий Hyundai Solaris в Бердске. Пострадал 14-летний подросток

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Пострадал 14-летний подросток в ДТП в Бердске.

Это случилось вечером 10 декабря на ул. Кр. Сибирь. 56-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ Луидор» ехал со стороны ул. Лунная и совершил столкновение с Hyundai Solaris, который стоял в попутном направлении. Водитель Hyundai Solaris готовился выполнить маневр легкого поворота.

В результате ДТП травмы получили водитель и 14-летний пассажир Hyundai Solaris.

- Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Напомним, вчера в Бердске произошло смертельное ДТП. Погибла молодая девушка, которая не справилась с управлением автомобилем.