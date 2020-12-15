Шаляпин хочет заменить Якубовича на "Поле чудес": Леонид дал свой ответ молодому певцу

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес".

"Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", — заявил Якубович.

Он также добавил, что сейчас существование телепередачи напрямую зависит от интереса зрителей.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал "Пятому каналу", что с детства мечтает стать ведущим "Поля чудес". Певец признался, что его привлекает аудитория программы, а также предложил заменить разговоры с участниками шоу исполнением народных песен.

Источник: ria.ru