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Шаляпин хочет заменить Якубовича на "Поле чудес": Леонид дал свой ответ молодому певцу

23:20 15.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Прохор Шаляпин рассказал, что с детства мечтает стать ведущим "Поля чудес".

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Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова Прохора Шаляпина о желании вести шоу "Поле чудес".

"Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", — заявил Якубович.

Он также добавил, что сейчас существование телепередачи напрямую зависит от интереса зрителей.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал "Пятому каналу", что с детства мечтает стать ведущим "Поля чудес". Певец признался, что его привлекает аудитория программы, а также предложил заменить разговоры с участниками шоу исполнением народных песен.

Источник: ria.ru

звезды комментарий поле чудес телеведущий Леонид Якубович Прохор Шаляпин
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