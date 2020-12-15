Чего следует опасаться в период с 16 по 22 декабря 2020 года? Правдивы ли предсказания Ванги о конце света 22.12.2020

С 16 по 22 декабря вся планета может погрузиться в кромешную тьму, причиной этому станут сильные магнитные бури

В декабре с 16 по 22 декабря вся планета может погрузиться в кромешную тьму, причиной этому станут сильные магнитные бури. На протяжении шести дней небо будет озаряться разными огнями и сияниями. Медики рекомендуют избегать паники, когда начнутся сумраки.

Что произойдет с 16 по 22 декабря

Авторитетные ученые заявляют, что распространяющиеся новости о магнитных бурях являются шарлатанством. В интернете активно обсуждается предупреждение о том, что приближается аномалия.

В публикации сказано о том, что в период с 16 по 22 декабря будет наблюдаться сильнейшая за три последних века магнитная буря. В этот момент будет заблокировано около 90% солнечного света.

В этот момент произойдет выброс солнечной плазмы из пятна AR2192, которое уже очень долго влияет на планету. Эксперты советуют людям запастись свечами, потому что могут наблюдаться перебои с электроэнергией. Помимо этого могут произойти проблемы с Интернетом и мобильной связью.

Все жители планеты смогут увидеть своими глазами северное сияние. Цвет неба будет часто меняться, начиная от нежного розового цвета, до яркого красного. На протяжении недели люди переживут самую длинную ночь за долгие годы.

Новость о погружении во тьму опубликовал сам глава НАСА Чарльз Болден. Он долгое время не знал, стоит ли миру сообщать данную новость или же нет, ведь больше опасений вызывает хаос и паника. Но, несмотря ни на что, он сделал заявление и призывает людей соблюдать спокойствие.

“Переживать не стоит, это обычное астрономическое событие, стоящее на ровне с Солнечным или Лунным затмением. В этом случае же темнота продлится всего шесть дней.” -заявил Болден.

Как уже многие знают, последние 3 недели на Солнце происходит что-то непонятное. За это время зафиксировано рекордное количество вспышек, каждая из которых носила средний или высокий класс. На минувшей неделе была вспышка, которая привела к поломке спутника НАСА.

Погрузится ли Земля во тьму в декабре?

Спустя некоторое время назад выяснилось, что новость о погружении Земли во тьму является ничем иным, как фейком. Все представители космического ведомства сильно возмущены тем, что жулики используют их имя с целью поднятия себе рейтингов. Никаких заявлений НАСА не делали, меж тем, согласно их словам, солнечные вспышки приводят не к затемнению, а к возмущению геомагнитного поля.

Чарльз Болден и в самом деле обращался к миру с видеообращением, на которое ссылаются жулики, однако в нем он призывал жителей Америки быть особенно бдительными в период ураганов и землетрясений.

Самое интересное то, что новость об Апокалипсисе появляется в который раз ближе к концу года. Самым запоминающимся в этом плане оказался 2012 год. Тогда говорилось о том, что в 2012 году закончится летоисчисление календаря майя, после чего люди стали готовиться к последнему дню существования Земли. На тот момент многие турфирмы Приамурья решили даже немного подработать на конце света. Они предлагали туристам отправиться на родину майя.

Чего следует опасаться в период с 16 по 22 декабря 2020 года

Согласно заявлениям провидицы Ванги, самым опасным днем считается день, когда сойдутся пять двоек, такой в скором времени придется на 22 декабря. Всем жителям планеты нужно приготовиться к чему-то очень ужасному.

Как известно, 21 декабря 2020 года произойдет зимнее солнцестояние. Получается, что ночь с 20 по 21 декабря считается самой длинной в году, а день, будет самым коротким.

Раньше данный день считался самым важным. Все люди верили в то, что в этот день появляются злые духи, для того, чтобы подпитаться энергией живых людей. Именно поэтому люди развешивали по дому еловые ветки, ведь резкий запах отпугивает нежеланных гостей.

Источник: rsute.ru