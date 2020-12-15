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Пожаловаться на коллекторов могут судебным приставам 16 декабря жители Бердска

16:00 15.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жители Бердска могут задать вопросы и пожаловаться на неправомерные действия со стороны «коллекторов».

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Пожаловаться на коллекторов могут судебным приставам жители Бердска

16 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области состоится «горячая линия».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов, управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области осуществляет надзор за соблюдением прав граждан по взысканию просроченной задолженности коллекторами.

Специалисты отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП с 09:00 до 12:00 часов 16 декабря ответят на вопросы по телефону 8 (383) 241-07-95.

коллектор пристав
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