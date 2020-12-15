Пожаловаться на коллекторов могут судебным приставам 16 декабря жители Бердска

Жители Бердска могут задать вопросы и пожаловаться на неправомерные действия со стороны «коллекторов».

Пожаловаться на коллекторов могут судебным приставам жители Бердска

16 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области состоится «горячая линия».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов, управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области осуществляет надзор за соблюдением прав граждан по взысканию просроченной задолженности коллекторами.



Специалисты отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП с 09:00 до 12:00 часов 16 декабря ответят на вопросы по телефону 8 (383) 241-07-95.